Cum s-au construit cluburi de fite pe terenurile de antrenament ale copiilor

Sute de copii din Bucuresti care activau in echipele de fotbal, tenis sau atletism de la Palatul National al Copiilor (PNC) si care isi faceau antrenamentele la fosta baza Cutezatorii si-au redus drastic activitatea sportiva dupa ce complexul a trecut in administrarea fostului tenismen Dinu Pescariu. Ei au fost nevoiti sa-si inchiriereze terenuri sau sa se antreneze in curtile scolilor.Profesorii de educatie fizica din cadrul PNC au adresat in octombrie 2013 o scrisoare deschisa oficialilor din Ministerul Educatiei Nationale si au aratat ca situatia este critica."Nu stim daca Ministerul Educatiei Nationale (sub diverse denumiri) cunoaste faptul ca in incinta cladirii PNC, din Bulevardul Tineretului, nr. 8-10, nu se pot desfasura activitatile de tenis de camp, atletism, badminton si fotbal deoarece nu avem terenuri.Din acest motiv baza Cutezatorii a fost oferita de fostul regim (comunist -n.red.), ca o extensie a Palatului National al Copiilor", se plangeau profesorii.