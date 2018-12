Cum s-au pricopsit bucurestenii cu autobuzele Otokar si cateva decizii restrictive greu de explicat

Ziare.com va spune astazi, pe larg, cum a castigat Otokar contractul prin care vinde Primariei Bucuresti 400 de autobuze si cum ar putea influenta asta viata de zi cu zi a bucuresteanului de rand.Licitatie cu scantei: Cum au castigat turcii de la Otokar contractul cu PMBInitial, primarul Gabriela Firea a spus ca va incepe prin a cumpara 250 de autobuze second-hand, cu o vechime de 2-3 ani.In toamna anului 2016, insa, primarul a anuntat ca, in ciuda eforturilor depuse, n-a reusit sa gaseasca o flota de autobuze uzate care sa merite banii. In consecinta, a decis sa cumpere, in loc, vreo cateva sute de masini noi.Asa se face ca, dupa intocmirea documentatiei, PMB a lansat, pe 18 august 2017, o licitatie pentru cumpararea a 400 de autobuze noi, moderne. Dintre acestea, cele mai multe, adica 320, urmau sa aiba 12 metri lungime. Se cautau, insa, si 50 de autobuze lungi de 10 metri, dar si 30 care urmau sa masoare nu mai putin de 18 metri lungime.Pe toate aceste masini, PMB era dispusa sa plateasca, din bugetul local, 510.488.400 lei, fara TVA.Anuntul prin care PMB cerea oferte pentru cele 400 de autobuze. Foto: SEAPIn SEAP au incarcat oferte partiale nu mai putin de 15 companii care isi doreau sa furnizeze autobuzele pentru bucuresteni. Pana la urma, insa, la licitatie au mers doar 4 societati: Mercedes Romania (care mai livrase autobuze folosite in transportul comun din Capitala), Man Truck&Bus AG, Karsan Otomotiv Sanayii Ve Tikaret si Asocierea Otokar Europe SAS - Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.A castigat licitatia, in iunie 2018, Asocierea Otokar Europe SAS - Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S., care s-a angajat sa livreze autobuzele le pretul de 458.100.826 lei fara TVA, echivalentul a circa 100 de milioane de euro.Asa cum e si normal, autobuzele mai mari erau mai scumpe, iar cele mai scurte costau mai putin. In medie, insa, fiecare autobuz costa cam 250.000 de euro.Mercedes Romania si Karsan Otomotiv Sanayii Ve Tikaret au contestat rezultatul licitatiei. Societatile sustineau, printre altele, ca procedura nu a fost respectata, dar si faptul ca masinile Otokar nu respecta cerintele privind libera deschidere a usilor pentru ca ...citeste mai departe despre " Cum s-au pricopsit bucurestenii cu autobuzele Otokar si cateva decizii restrictive greu de explicat " pe Ziare.com