Cum se face in Romania evaziune fiscala cu ajutorul firmelor fantoma. Cazul Nelu Iordache

In acelasi dosar, afaceristul Ali Imad este judecat pentru complicitate la evaziune fiscala.Procurorii acuza ca Nelu Iordache ar fi inregistrat, in decembrie 2012, in contabilitatea Romstrade SRL achizitii fictive de materiale de constructii in suma totala de 58.921.812 lei, in scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit si al deducerii nelegale de TVA. Prejudiciul: 9.427.490 de lei, aproximativ 2 milioane de euro.Nu au dat declaratii la DNAPotrivit dosarului aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Nelu Iordache si Ali Imad s-au prevalat la DNA de dreptul de a nu da declaratii.Cele 5 volume ale dosarului de urmarire penala din acest caz dezvaluie ca evaziune fiscala cu ajutorul firmelor fantoma inca se mai practica in Romania. In esenta, doua firme controlate de Ali Imad, Ramo-Time SRL si Daima Construct SRL, au emis doua facturi catre Romstrade SRL, care era controlata de Nelu Iordache.Din actele Garzii Fiannciare a reiesit ca cele doua firme au avut un comportament disimulat de tip fantoma.SchemaRamo-Time a facturat catre Romstrade SRL suma de 46.939.538,98 lei -din care 9.085.072,06 lei reprezinta TVA, iar Daima Construct suma de 26.123.508,69 lei- din care 5.056.162,97 lei reprezinta TVA.Cele doua facturi atestau livrarea de materiale de constructii in valoare totala de 73.063.047,67 lei, din care TVA in cuantum de 14.141.235,03 lei, in baza carora Romstrade SRL si-ar fi dedus in mod nelegal TVA in cuantum de 14.141.235,03 lei, iar pe de alta parte s-ar fi sustras de la plata unui impozit pe profit in valoare de 9.427.490,02 lei, aferent cheltuielilor in suma de 58.921.812,63 lei, care ar fi fost inregistrate nelegal ca fiind deductibile.Ancheta a dezvaluit ca materialele de constructii nu ar fi fost livrate, fiind vorba de tranzactii fictive.Perchezitia politieiMai multi martori care au lucrat pentru Ali Imad au declarat la DNA ca acesta detinea facturile fiscale, stampilele si documentele de infiintare si functionare pentru mai multe societati comerciale."Nu am fost angajata efectiv la o firma anume. Din cate am observat eu Imad Ali nu desfasura efectiv activitati comerciale. Dupa o scur