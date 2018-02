Cum se fura banii de la stat: Portretul robot al infractorului de abuz in serviciu

Declaratia apartine procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, si a fost facuta in deschiderea dezbaterii cu tema: "Frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice. De la combatere la prevenire", organizata de parchetul anticoruptie.Pentru infrastructura sau constructii statul plateste de cele mai multe ori dublul pretului lucrarii - este una din concluziile acestui raport.Potrivit lui Kovesi, in multe cazuri sumele care se dau mita functionarilor sunt obtinute prin evaziune fiscala, delapidare sau alte infractiuni. "Coruptia se reflecta in calitatea si pretul serviciilor de care beneficiaza cetatenii", a explicat sefa DNA."Cat timp planificarea unei achizitii publice nu va fi transparenta, se va folosi bugetul pentru achizitii supraevaluate. Cat timp se poate decide discretionar ordinea efectuarii platilor, vor fi in continuare functionari care vor primi mita pentru a favoriza anumite firme.Rezultatele noastre demonstreaza ca exista vulnerabilitati majore care pun in pericol buna functionare a societatii si este necesara o abordare strategica de prevenire a coruptiei", a explicat Kovesi.Posibila dezincriminare?Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar (foto), a aratat ca incriminarea foarte clara a infractiunii de abuz in serviciu este absolut necesara, in conditiile in care cei care comit astfel de fapte reusesc sa eludeze cu usurinta masurile de prevenire a fraudelor."Este necesara sanctionarea penala a celor care, in dispretul ordinii de drept, vor neaparat sa ajunga la beneficii, chiar cu riscul sacrificarii unor apropiati din jurul lor. (...) Este absolut surprinzator sa gandim, ca, atunci cand exista moduri de operare atat de sofisticate, sa ne lipsim si de minima incriminare pe care o avem", a mai spus Lazar.Portretul robot al celor implicatiLazar a precizat care ar fi portretele-robot ale autorilor infractiunii de abuz in serviciu."Un prim portret-robot priveste functionarul public, care este fie dintre cei alesi - primari, viceprimari, presedinte de consiliu judetean, consilier local sau judetean, fie dintre functionarii publici care au fost numiti, direct sau prin concurs - director, director adjunct, sef de serviciu. Aceste persoan ...citeste mai departe despre " Cum se fura banii de la stat: Portretul robot al infractorului de abuz in serviciu " pe Ziare.com