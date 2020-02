Din datele care se cunosc la acest moment, virusul se transmite in primul rand pe cale aeriana, adica prin picaturi de secretii respiratorii (in cursul stranutului, tusei, vorbitului), care apoi intra in contact cu mainile, ochii, mucoasa orala sau nazala.Asadar, este nevoie de un contact strans sau contaminarea directa, chiar daca nu este totusi exclusa posibilitatea transmiterii si prin contact cu suprafete sau obiecte contaminate cu secretiile unei persoane infectate.Perioada de incubatie este de 5-6 zile in medie, variind intre 0 si 14 zile, motiv pentru care a fost stabilit ca perioada de izolare sa fie de 14 zile.In cazul in care virusul e transmis de la om la om, exista un interval de 4,4 - 7,5 zile intre momentul in care prima persoana a dezvoltat primele simptome si cel in care acestea apar si la persoana infectata.In medie, un pacient poate infecta alte 1-3 persoane.Citeste si:Coronavirus | Costache: Avem 6 persoane in carantina, in Bucuresti si cam 1.000 la domiciliu. Nu avem niciun caz pozitivMinistrul Sanatatii spune ca avem circa 4.000 de locuri de carantina pentru eventuale cazuri de coronavirusTeama de coronavirus: Guvernul cumpara termoscanere de la cine le livreaza cel mai repedeMinistrul Vela anunta masurile pentru prevenirea si combaterea infectiilor cu coronavirus ...citeste mai departe despre " Cum se transmite coronavirusul, care e perioada de incubatie si cati oameni poate infecta o persoana bolnava " pe Ziare.com