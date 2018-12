Cum se vad romanii in viitor: Nu vor mai folosi smartphone-uri, dar vor continua sa faca gratare si vor manca mici

De asemenea, cetatenii mai cred ca vor circula cu masini electrice sau autonome si vor plati cu monede virtuale. In plus, nu vor mai mai merge in magazine, deoarece isi vor face cumparaturile online, insa vor continua sa mearga la piata, sa faca gratare, sa manance mici si sa iasa la terasa.Asta in contextul in care poporul roman este deschis la tehnologie."Iar faptul ca suntem atat de deschisi la tehnologie, la a adopta tehnologie, este un atu, cred romanii, care ne va aduce la acelasi nivel cu altii", sustine sociologul Dan Petre, citat de Digi24.El afirma ca viitorul pentru romani nu este neaparat ceva foarte spectaculos, ceva grandios, ci este mai degraba o imbunatatire, un upgrade al prezentului sau al viitorului apropiat.Cercetarea mai dezvaluie ca relatiile de cuplu se vor forma, in mare parte, prin intermediul mediului online. In plus, majoritatea participantilor la studiu cred ca vor petrece mai mult timp in casa in viitor, decat in prezent: scoala temeinica o vor face acasa, in timp ce institutia propriu-zisa va fi mai degraba in bun mediu de socializare."Casa, locuinta devin cumva unitatea cea mai importanta, tendinta va fi de a petrece cat mai mult timp acasa, cu familia", potrivit lui Dan Petre.Totodata, in viitor, un rol important il va juca tehnologia. Datorita acesteia, romanii nu mai asteapta nimic din partea statului si cred ca vor reusi singuri, in special sa castige un rol important in Europa.Aceasta este o alta sursa a optimismului, potrivit sociologului: "Dar o alta sursa a optimismului este renuntarea la a mai astepta din partea statului reforme sau lucruri structurale majore; nu mai au asteptari la autostrazi, la spitale, la scoli sau sistem de educatie modern care sa fie produse de catre stat, ci mai degraba le vad rezolvate prin forte proprii, prin intermediul tehnologiei sau prin intermediul retelelor de socializare. Orizontul de timp? O generatie, adica 25-30 de ani".Conform sursei citate, 72% dintre respondenti sunt de parere ca oamenii vor schimba Romania si "vor aduce viitorul" in tara.In ceea ce priveste mancarea, majoritatea romanilor se asteapta ca aceasta sa devina ceva functional, care sa raspunda in primul rand nevoilor, si abia apoi sa fie o placere."Dar, pentru ca av ...citeste mai departe despre " Cum se vad romanii in viitor: Nu vor mai folosi smartphone-uri, dar vor continua sa faca gratare si vor manca mici " pe Ziare.com