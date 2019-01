Cum se vede candidatura lui Dacian Ciolos la Bruxelles, de la "firul ierbii": vulnerabilitati si ferestre de oportunitate

Era asteptat acest anunt, care l-a transformat pe Dacian Ciolos in competitor electoral si politic pentru prima data in cariera sa publica, scotandu-l insa, cu aceeasi miscare, din politica interna. E o pozitionare ingrata, pentru ca, desi raspunde nevoii electoratului sau de a intra fatis in arena politica, se indeparteaza de acelasi electorat, anuntandu-l ca se va ocupa de tara, dar de la Bruxelles.Asta a incercat Dacian Ciolos sa le spuna romanilor, in oferta politica pe care le-a inaintat-o odata cu anuntul oficial ca va candida la europarlamentare: implicarea este esentiala, la toate nivelurile, iar el isi pune "la bataie toata priceperea si energia, pe toate fronturile".Ciolos muta strategicDe fapt, ce face Ciolos este sa mute strategic si sa profite de potentialul de crestere al nou infiintatului PLUS, numai ca strategia aceasta arata impecabil in tehnica, dar cu destul de multe rezerve de continut si, mai ales, de compatibilitate cu asteptarile electoratului.Platforma Romania 100, Romania Impreuna si in cele din urma PLUS, asa cum este numele partidului politic infiintat de Dacian Ciolos, au avut pana acum o foarte buna filosofie, destul de unica in istoria partinica postdecembrista, scazand, fireste, tot ce s-a construit pe subteranele fostului PCR, si anume constructia de jos in sus.Cata vreme la Bucuresti stirile despre ce facea Dacian Ciolos pana la urma cu Platforma erau putine si de suprafata, echipa din jurul acestuia construia, pe modelul unui musuroi de furnici, in tara.Intr-o Romania in care bucurestiocentrismul este o caracteristica a ofertelor politice si de guvernare, restul tarii reducandu-se la comunicarea cu primarii si la intarirea puterii de partid a acestora - asa cum bine a surprins senatorul USR Dan Lungu intr-un interviu acordat recent Ziare.com - aceasta echipa a batut tara in lung si in lat, a organizat dezbateri, si-a cunoscut potentialul electorat si, fara doar si poate, a decupat o cu totul alta imagine a tarii decat cea filtrata de centru.Pentru prima data in ultimii 29 de ani, un partid politic a coborat mai intai din trenuri in tara, si-a organizat filiale, a potentat resursele umane din afara Bucurestilor si abia apoi a revenit l ...citeste mai departe despre " Cum se vede candidatura lui Dacian Ciolos la Bruxelles, de la "firul ierbii": vulnerabilitati si ferestre de oportunitate " pe Ziare.com