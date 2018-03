Eurodeputata socialista Ana Gomes ii da, astfel o noua replica fostei sale colege din Parlamentul European, care a acuzat-o ca ar avea legaturi cu George Soros si ca propria tara a vrut sa-i ridice imunitatea."In primul rand, dati-mi voie sa va spun ca ma bucur ca prim-ministrul Dancila are ceva de zis - in sfarsit zice ceva! In anii in care a fost aici, in Parlamentul European, nu am auzit-o sa spuna ceva, sa vorbeasca despre ceva. Ce a spus despre mine e, in primul rand, factual incorect, mai ales ce a spus, despre cum ar fi incercat tara mea sa-mi ridice imunitatea. Nu a fost asa! (...) E o perceptie ca Liviu Dragnea e cel care conduce si partidul, si Guvernul. Oricand are o confruntare cu premierii, cum s-a intamplat cu Victor Ponta si cu ultimii premieri, scapa de ei si-i inlocuieste cu oameni de paie - in cazul de fata, femei de paie. Dupa cum v-am spus, nu reusesc sa vad ce contributie a avut doamna Dancila cand a facut parte din Parlamentul European", a explicat Ana Gomes, membra in forul european din partea Portugaliei, pentru Digi24.Disputa dintre cele doua a inceput imediat dupa anuntul lui Tudorel Toader de a cere revocarea Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA.Europarlamentarul socialist Ana Gomes a reactionat atunci dur la anuntul ministrului Justitiei, precizand ca Guvernul Romaniei a incercat sa-i dezinformeze pe oficialii de la Bruxelles, inclusiv prin trimisii sai in Parlamentul European, insa demersurile lor nu au avut succes, iar acum toata lumea si-a dat seama despre ce este vorba cu adevarat: un pretext pentru a bloca lupta anticoruptie.In replica, Viorica Dancila i-a pictat un portret deloc flatant Anei Gomes, spunand ca aceasta este membra a fundatiei Fundatiei Friends of Europe patronate de George Soros, asa ca "nu e chiar in necunostinta de cauza a ceea ce vrea sa induca in Romania". ...citeste mai departe despre " Cum se vede mandatul Vioricai Dancila la Bruxelles. Ana Gomes: E "premierul de paie" al lui Dragnea " pe Ziare.com