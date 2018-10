Cum va da Liviu Dragnea vina pe BOR, iar Biserica pe popor. Adevarata miza a scrutinului "pentru familie"

Acest referendum deturnat si uzurpat de puterea politica de la Bucuresti, adica de Liviu Dragnea, acolitii lui si guvernul pe care il folosesc in scop oligarhic, a pus temelia pentru scrutinurile cu adevarat importante pentru politicienii puterii de aici si de la Moscova. Urmeaza alegerile pentru Parlamentul European, cu o miza mai mare ca oricand, dupa un Brexit inca neclar si cu trei state-membre asezate de-a curmezisul modelului clasic european al democratiei si statului de drept: Polonia, Ungaria si iata, Romania.Un clivaj artificial mentinut in viata, la nivelul propagandei politice, e impins in fata scenei cu tot mai multa forta: Vest versus Est. L-a hranit din plin Viktor Orban al Ungariei, care a trecut de la profilul revolutionar din anii 1990 la cel traditionalist-medieval, in care scopul nu mai e sa aduci Europa la tine acasa, ci, din contra, sa te debarasezi de toate aceste elemente straine suprapuse esentei nationale.Discursul oficial este, si la Budapesta si la Bucuresti, acela care foloseste din plin frustrarile unei natiuni care nu reuseste sa iasa din irelevanta in care istoria a plasat-o.Specularea angoaselor din societate merge mana-n mana cu vinderea povestii in care poporul redevine relevant, fiind, iata, pastratorul valorilor autentic europene, paznicul crestinismului care a fundamentat Europa, depozitarul adevaratei Europe, cea fara imigranti, refugiati, homosexuali.Un discurs profund anti-european, care spune ca Europa nu mai e de gasit la ea acasa si care cheama la cruciade tocmai popoarele vaduvite de Europa, in anii Cortinei de Fier. Tocmai noi, asadar, cei deturnati de Moscova de la istoria comun europeana, avem astazi de salvat Vestul. Tocmai Estul este, astazi, depozitarul autenticitatii europene.E lesne de inteles cui ii foloseste aceasta paradigma pana mai ieri retrograda cu ochiul liber, astazi vanduta politic deopotriva la Budapesta si Bucuresti. E o intrebare cum de tocmai natiunile care au fost inchise in dictatura comunista legit ...citeste mai departe despre " Cum va da Liviu Dragnea vina pe BOR, iar Biserica pe popor. Adevarata miza a scrutinului "pentru familie" " pe Ziare.com