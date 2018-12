Metroul va merge la intervale de 20 de minute dupa ora 1.00."Ca in fiecare an, Metrorex este la dispozitia calatorilor sai si in noaptea de 31 decembrie 2018/ 1 ianuarie 2019, trenurile de metrou vor circula intre orele 00:00 - 1:00 la un interval de 10 minute, iar de la ora 1:00 pana la ora 5:00 la un interval de 20 minute", transmit reprezentantii Metrorex.Metrorex va introduce trenuri suplimentare in functie de fluxul de calatori.Si STB (fosta RATB) anunta ca in noaptea de Revelion va suplimenta transportul cu linii de noapte, care vor face legatura cartierelor bucurestene cu zonele centrale."Societatea de Transport Bucuresti STB SA va asigura transportul public pe intreg parcursul noptii de Anul Nou, cu toate liniile de noapte care converg spre zona centrala (N102, N104, N105, N106, N107, N108, N109, N110, N111, N112, N114, N115, N116, N117, N119, N121) ", se arata intr-un comunicat STB.De asemenea, STB SA va mentine in circulatie, pe durata intregii nopti, si liniile de tramvai 1, 10 si 41, care vor circula la un interval de 30 minute."In zilele de 1 si 2 ianuarie, mijloacele de transport in comun vor circula dupa un program corespunzator unei zile de duminica", se mai arata in comunicatul STB.Citeste si: Programul de Revelion al mall-urilor, supermarketurilor, bancilor si Postei ...citeste mai departe despre " Cum vor circula metroul, autobuzele si tramvaiele in noaptea de Revelion " pe Ziare.com