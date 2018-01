Cum vrea MAI sa reduca aglomeratia de la Pasapoarte - trimite politisti in strainatate

MAI vrea sa creeze cadrul juridic necesar trimiterii politistilor de la Pasapoarte la misiunile din strainatate, pentru a fluidiza activitatea de primire a cererilor de eliberare a documentelor simple temporare, potrivit unui proiect lansat in dezbatere publica.Institutia supune dezbaterii, incepand de joi, proiectul de ordonanta a guvernului prin care se stabileste cadrul juridic necesar trimiterii de politisti de la structurile consulare ale Romaniei in strainatate in scopul fluidizarii activitatilor specifice de primire a cererilor pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice si a pasapoartelor simple temporare.Proiectul prevede ca trimiterea politistilor, in misiune temporara in strainatate, se va face la solicitarea justificata a Ministerului Afacerilor Externe."Prin proiectul de lege, MAI propune dublarea termenului de valabilitate a pasaportului simplu electronic de la 5 la 10 ani pentru persoanele cu varsta de peste 25 de ani. Pentru copiii cu varsta de pana la 12 ani, pasaportul simplu electronic va fi valabil trei ani, iar pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 12 si 25 de ani va fi valabil 5 ani.Pe termen lung, eliberarea pasapoartelor cu valabilitate pe 10 ani va conduce la scaderea numarului de solicitari, fapt ce va determina fluidizarea activitatii si asigurarea unui climat civilizat de furnizare a acestui serviciu public", explica MAI, intr-un comunicat de presa.In privinta pasaportului temporar, prin proiectul mentionat se propune ca acesta sa fie eliberat in termen scurt (de la doua ore pana la maxim trei zile), cum se intampla in prezent, doar in anumite cazuri, clar reglementate, cu obligatia prezentarii documentelor care dovedesc urgenta', se explica intr-un comunicat de presa.Situatiile ce dovedesc urgenta sunt, potrivit sursei citate, cele obiective in care, din motive de sanatate, familiale sau profesionale, este necesara si urgenta prezenta persoanei pe teritoriul altui stat si nu este timp pentru emiterea pasaportului simplu electronic.Intre acestea se mai numara: cand minorul urmeaza sa se deplaseze in strainatate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical, fara de care viata ori sanatatea ii este pusa in pericol; persoanele care declara ca nu doresc sa li se elibereze un document electronic pot opta pentru un pasaport tempora ...citeste mai departe despre " Cum vrea MAI sa reduca aglomeratia de la Pasapoarte - trimite politisti in strainatate " pe Ziare.com