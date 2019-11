Cum vrea Nicusor Dan sa rezolve 3 probleme majore ale Capitalei: Termoficarea pe butuci, cladirile cu bulina si companiile municipale

Nicusor Dan vrea sa candideze ca independent la functia de primar al Capitalei, dar cu sprijinul partidelor din Opozitie. Momentan, oficial, are doar sustinerea partidului pe care l-a fondat, adica al USR. In aceste conditii - dupa cum Ziare.com v-a informat deja - Nicusor Dan si-a lansat marti un site de campanie. Acesta contine, printre altele, Proiectul pentru Bucuresti, adica viziunea politicianului pentru dezvoltarea orasului.La solicitarea Ziare.com, omul politic care isi doreste sa preia administrarea orasului de la Gabriela Firea, la alegerile locale din 2020, a detaliat cateva dintre masurile despre care spune ca ar ajuta la rezolvarea rapida marilor probleme ale Capitalei.Iata cateva dintre aceste masuri.Consolidarea tuturor cladirilor cu bulina rosie, in 3 ani. Iata in ce conditiiPeste 8.000 de bucuresteni locuiesc in cele aproape 350 de cladiri cu bulina rosie din Capitala. Toti acesti oameni risca sa isi piarda viata, la un cutremur mare, ajungand sub munti de daramaturi.Administratia Firea a lansat un program de consolidare a cladirilor cu risc seismic si lucreaza, in principal, la cladiri din zona de Centru.Ceea ce n-a reusit inca este sa se apuce de consolidarea celor mai multe dintre blocuri cu bulina rosie de prin oras. Motivul principal: vazand ca, in anii din urma, consolidarea unor cladiri s-a blocat, cei mai multi dintre bucuresteni refuza sa accepte lucrarile si sa se mute, pentru 2-3 ani, in locuinte de necesitate puse la dispozitie de administratia locala.Legea - adica OG 20/1994 - ii permite Gabrielei Firea sa ceara ordonante presedintiale pentru mutarea fortata a locuitorilor din imobilele cu risc seismic si realizarea consolidarii. Dar primarul general evita aceasta solutie, in principal pentru ca, aplicand-o, si-ar pierde din popularitate.Nicusor Dan sustine, insa, ca, daca s-ar trece peste astfel de chestiuni minore, iar PMB ar proceda cum spune legea - adica daca oamenii ar fi obligati cu instanta sa accepte consolidarea - in 3 ani pericolul reprezentat de cladirile cu bulina din Bucuresti ar fi indepartat."Aici exista 3 etape care trebuie parcurse. Prima este una de evaluare. Noi avem, inca, in zona de Centru, cladiri inalte interbelice care n-au fost expertizate. O ...citeste mai departe despre " Cum vrea Nicusor Dan sa rezolve 3 probleme majore ale Capitalei: Termoficarea pe butuci, cladirile cu bulina si companiile municipale " pe Ziare.com