Cum vrea sa schimbe PSD Codul Penal: Dispare neglijenta in serviciu, traficul de influenta e redefinit, se reduc termenele pentru liberarea conditionata

Acestea sunt o parte din modificarile pe care Comisia speciala parlamentara pentru legislatia in domeniul Justitiei, condusa de fostul ministru Florin Iordache, le vor lua in discutie joi, de la ora 11:00.Presedintele comisiei va veni la discutii cu trei noi proiecte legislative, care vor contine principiile sustinute de PSD, de modificare a Codului de Procedura Penala, a Codului Penal si a Codului de Procedura Civila.Iata principalele modificari propuse in cazul Codului Penal.Modificarile vizeaza si aplicarea legii penale de dezincriminare, iar deciziile Curtii Constitutionale sunt aplicabile in acest caz."Se asimileaza legii penale de dezincriminare si deciziile Curtii Constitutionale prin care se stabileste neconstitutionalitatea unor dispozitii din legile penale, prin care se considera constitutionale numai anumite variante de incriminare sau prin care se dezincrimineaza total sau partial, ca fiind contrare Constitutiei, fapte penale precum si deciziile care se refera la alt tip de norme penale decat cele de incriminare.Obligativitatea aplicarii deciziilor Curtii Constitutionale ca lege penala mai favorabila se refera atat la dispozitiv, cat si la considerentele acestora".Traficul de influenta, modificatSe redefineste infractiunea de trafic de influenta, apare o fraza: "promisiune urmata de interventia la acel functionar".La articolul 291, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: " (1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, savarsita de catre o persoana care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar public si care promite ca il va determina pe acesta, promisiune urmata de interventia la acel functionar pentru a il determina sa indeplineasca, sa nu indeplineasca, sa urgenteze ori sa intarzie indeplinirea unui act ce intra in indatoririle sale de serviciu sau sa indeplineasca un act contrar acestor indatoriri, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani."Vechea definitie a articolului 291 era: "Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect,