Curs valutar: Leul pierde teren in fata monedei unice, dar francul si dolarul scad

Astfel, un euro a fost cotat la 4,6613 lei, in crestere fata de vineri cand era 4,6552 lei.Dolarul american a scazut si a ajuns la 3,7733 lei/unitate, fata de vineri cand era cotat la 3,7813 lei/unitate.Si cursul francului elvetian a scazut luni de la 4,0473 lei la 4,0426 lei. In schimb, lira sterlina s-a apreciat in fata leului si a fost cotata la 5,3045 lei/unitate, spre deosebire de vineri cand era 5,283707 lei/unitate.Gramul de aur continua sa se aprecieze si ajunge la 162,5487 lei/gram, spre deosebire de vineri cand era cotat la 161,6184 lei/gram.