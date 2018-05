Cursa auto, duminica, in judetele Brasov si Covasna - iata unde este inchis traficul rutier

Astfel, potrivit unui comunicat al Centrului Infotrafic la Politiei Rutiere, circulatia rutiera va fi inchisa intre localitatile Teliu (judetul Brasov) - Intorsura Buzaului (judetul Covasna), km 121+800 - 125+800, in intervalele orare 08:00 - 12:30 si 14:00 - 20:30.De asemenea, Politia mai transmite ca, duminica dimineata, nu erau semnalate evenimente care sa impuna oprirea circulatiei rutiere pe drumurile nationale sau pe autostrazi, nici probleme semnificative privind fluenta traficului.In ce priveste drumurile cu potential turistic, Centrul Infotrafic anunta ca a fost deschisa circulatia pe Transalpina, DN67 C intre Ranca (judetul Gorj) si Obarsia Lotrului (judetul Valcea), cu restrictie de viteza de 30 km/ora si de tonaj, pentru autoturismele cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone. Traficul rutier este permis doar intre orele 08:00 si 20:00.Citeste si: Veste buna pentru turisti! S-a redeschis cel mai spectaculos drum din RomaniaIn schimb, Transfagarasanul intre Piscu Negru (judetul Arges) si Balea Cascada (judetul Sibiu) ramane inchis pana la 30 iunie. ...citeste mai departe despre " Cursa auto, duminica, in judetele Brasov si Covasna - iata unde este inchis traficul rutier " pe Ziare.com