Curtea Constitutionala a pierdut procesul cu avocata Elenina Nicut: O hotarare CCR a fost anulata

"Admite in parte cererea de chemare in judecata. Anuleaza Hotararea Plenului Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 1/22.06.2017 privind regulile de redactare a opiniei separate sau concurente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 477/23.06.2017, in ceea ce priveste prevederile art. 1 alin. 2, 3, 4, 5, ale art. 2 si ale art. 3.Dispune obligarea paratei la reatasarea opiniilor separate si/sau concurente formulate cu privire la Deciziile nr. 304/4.05.2017 si nr. 392/6.06.2017, pronuntate in dosarele 32D/2017 respectiv 1328D/2017, precum si la obligarea atasarii pe site si la transmiterea spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a acestor decizii impreuna cu opiniile separate si/sau concurente. Respinge in rest cererea de chemare in judecata, ca neintemeiata.Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Bucuresti - sectia a VIII a de contencios administrativ si fiscal. Pronuntata azi, 20.06.2018, in conditiile art. 396 alin 2 C.pr.civ.", este minuta Curtii de Apel Bucuresti.Avocata Elenina Nicut s-a adresat instantelor de judecata dupa ce, in 22 iunie 2017, regulamentul CCR a fost modificat, iar opiniile concurente formulate la deciziile 304/2017 si 392/2017 (cu privire la Legea 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor si abuzul in serviciu - n.red.) au fost eliminate din Monitorul Oficial.