Curtea de Apel Bucuresti ii arata Gabrielei Firea de ce cele 22 de companii muncipale sunt nelegale

Curtea de Apel Bucuresti sustine, in motivarea de marti, ca hotararile CGMB de infiintare a celor 22 de companii municipale sunt nelegale, deoarece trebuiau aprobate cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie si nu cu majoritate simpla.Completul care a luat aceasta decizie a fost format din judecatoarele Amelia Raluca Onisor, Alina Ghica si Nicoleta Nolden.Instanta sustine ca societatile infiintate prin hotararile CGMB au obiecte de activitate variate: producerea, furnizarea energiei electrice si termice; servicii energetice si de mentenanta; realizarea activitatilor necesare asigurarii serviciului de iluminat public; administrarea si dezvoltarea infrastructurii unitatilor sanitare ale municipalitatii; protectia civila si activitatile de voluntariat; servicii in tehnologia informatiilor; construirea, dezvoltarea si administrarea de baze sportive si terenuri de sport; punerea in valoare si exploatarea obiectivelor turistice; administrarea parcurilor, gradinilor publice si strandurilor; serviciul de administrare a retelei de agrement; administrarea spatiilor publicitare; intretinerea materialului lemnos situat pe spatiile verzi; asigurarea protectiei si sigurantei obiectivelor de interes public si privat; consolidarea cladirilor cu risc seismic; servicii de coordonare/consultanta pentru proiectele de infrastructura mare; gestionarea unitara a fondului imobiliar; administrarea drumurilor si parcarilor publice; organizarea activitatii de transport local de persoane.Magistratii arata ca aceste societati municipale s-au constituit din asocierea dintre CGMB si SC Service Ciclop SA, insa aceasta societate este detinuta de Primaria Capitalei si are doar 0,1% din actiunile companiilor municipale.In consecinta, Municipiul Bucuresti detine controlul exclusiv asupra companiilor municipale, avand toate drepturile de vot, posibilitatea de a numi si de a revoca membrii organelor de administrare si de control, exercitand influenta exclusiva asupra intreprinderilor publice care urmau a fi constituite.Aportul in numerar adus de Service Ciclop SA in fiecare companie municipala, care urma a fi infiintata, are o valoare modica, de 120 lei, fata de 119.800 lei - aportul Municipiului Bucuresti.