Curtea de Apel obliga Inspectia Judiciara sa o ancheteze pe Kovesi

Strutinsky a mai depus doua sesizari la Inspectia Judiciara, in 2017, unde a descris modul in care Kovesi ar fi intervenit in dosarul in care e anchetat pentru fapte de coruptie.El acuza ca procurorul sef al DNA a dispus echipe mixte DNA-SRI, care ar fi cooperat pentru a-l trimite in judecata, scrie Mediafax."Dna Procuror Sef a dispus si masura ca rezultatele/informatiile obtinute prin punerea in executare a masurilor de supraveghere tehnica sa fie puse nu doar la dispozitia Procurorului de caz ci si a celor doua unitati SRI pe care le instituie ca "beneficiari secundari". Si aceasta este tot o masura procedurala/act procedural pentru ca are efecte de dispozitie asupra anchetei. Un act procedural profund ilegal, dispus de o persoana care, fara sa aiba atributii in ancheta, intervine in dosar si dispune masuri restrictive de drepturi peste autoritatea Procurorului de caz", se arata in sesizare depusa de Sorin Strutinsky la Inspectia Judiciara, in augustu 2017.Omul de afaceri acuza ca i-au fost incalcate drepturile la securitatea juridica, aparare si viata privata, in conditiile in care el, dar si persoanele din anturajul sau au fost puse "sub atenta, dar profund nelegala supraveghere a SRI".Cazul Polaris, pe scurtPe scurt, procurorii DNA au stabilit ca tarifele pentru colectarea si trasportul gunoiului la Constanta erau supraevaluate, iar datele privind cantitatile de deseuri menajere erau umflate artificial. Pentru a putea face aceste inginerii, firma care strange gunoiul, Polaris M Holding, controlata de fostul deputat Eduard Martin (PSD), ar fi dat mita enorma: aproape 7 milioane de euro. Spaga ar fi fost mascata prin contracte de publicitate fictive incheiate cu Soti Cable Neptun, televiziune infiintata de Radu Mazare , Nicusor Constantinescu si Sorin Strutinsky.Polaris a castigat, in 2008, licitatia organizata de Primaria Constanta pentru asigurarea serviciului de salubritate al municipiului, contract incheiat pe 25 de ani, la un pret total de aproximativ 335 milioane de euro.Citeste si:Cazul Polaris - Radu Mazare: Unul dintre experti a fost amendat pentru tergiversarea dosarului