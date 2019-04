Curtea de Justitie a UE a decis sa judece cu prioritate sesizarile magistratilor romani privind Legile Justitiei

Este vorba de solicitarile transmise de Tribunalul Olt, Curtea de Apel Pitesti si Curtea de Apel Bucuresti, care au sesizat CJUE cu privire la mai multe modificari legislative aduse Legilor Justitiei de coalitia PSD-ALDE.Intrebarile trimise instantei europene privesc rolul recomandarilor MCV in Romania, ordonantele prin care au fost numiti sefii Inspectiei Judiciare si prevederile privind infiintarea si functionarea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie.Solicitarile din Romania vin in contextul in care Comisia Europeana a criticat dur modificarile legislative in cazul Legilor Justitiei si Codurilor Penale si a cerut suspendarea aplicarii acestora.In total, instantele din Romania au trimis cinci sesizari la CJUE.Citeste si: Curtea de Justitie a UE a fost sesizata din nou de o instanta din Romania, pentru a 5-a oara, privind respectarea MCV de catre Legile Justitiei si Sectia pentru anchetarea magistratilorInformarea grefierului CJUEGrefierul CJUE a informat in aceasta saptamana instantele din Romania ca presedintele CJUE a decis conexarea cauzelor si judecarea acestora cu prioritate in baza articolului 53, alineatul (3), din Regulamentul de procedura al instantei europene, explica sursele citate."Tinand seama de imprejurari speciale, presedintele poate decide ca o cauza sa fie judecata cu prioritate", este articolul la care se face trimitere.In adresa trimisa de CJUE se motiveaza ca: "Presedintele Curtii a decis sa conexeze aceste cauze pentru buna desfasurare a procedurii scrise si a celei orale, precum si in vederea pronuntarii hotararii.""Sunt imprejurari speciale"Sursele din magistratura au explicat ca prin ceasta decizie CJUE recunoaste formal caracterul urgent al solicitarilor, dar fara a adopta procedura accelerata a judecarii, care ar fi permis parcurgerea mai rapida a unor etape."Curtea a considerat ca sunt imprejurari speciale", explica sursa citata.Cand se decide conexarea cauzelorPotrivit Regulamentului CJUE, conexarea se decide atunci cand:(1) Mai multe cauze de aceeasi natura care au acelasi obiect pot fi oricand reunite, din motive de conexitate, pentru buna desfasurare a fazei scrise sau orale a procedurii sau in vederea pronuntarii hotararii prin care se finalizeaz ...citeste mai departe despre " Curtea de Justitie a UE a decis sa judece cu prioritate sesizarile magistratilor romani privind Legile Justitiei " pe Ziare.com