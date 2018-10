Dacian Ciolos avertizeaza ca PSD a lansat campania ROEXIT: In aceste zile, decidem daca Romania va mai fi parte a UE

"In mod programatic, PSD si aliatii sai politici au deturnat Romania de la traseul sau european si s-au folosit fara niciun scrupul de mijloacele democratice pentru a compromite angajamentele tarii noastre la nivel european. Singura dorinta a celor care conduc Romania in Anul Centenarului este de a provoca o ruptura intre tara noastra si Uniunea Europeana, pentru a putea scapa de puscarie.", transmite Miscarea Romania Impreuna, intr-un comunicat remis Ziare.com."Nimeni din Romania nu a mandatat PSD, pe Liviu Dragnea, pe Viorica Dancila sau europarlamentarii acestui partid si pe cei de la ALDE sa provoace retragerea tarii noastre din Uniunea Europeana. Am asistat la luari de pozitii incalificabile pentru un demnitar sau pentru un reprezentant al Romaniei.(...)In acest moment, s-a renuntat la orice urma de responsabilitate politica pentru viitorul Romaniei si a fost lansata campania ROEXIT, prin care se cere retragerea noastra din Uniunea Europeana.Este evident ca in spatele ei exista un plan bine pus la punct, la care se lucreaza de multa vreme si in care au fost atrasi si oameni de buna credinta cu ajutorul unor false pretexte.Ii indemn pe toti cetatenii Romaniei sa nu cada in aceasta capcana si sa inteleaga ca tot ce se petrece astazi nu are legatura cu credintele sau cu orientarile noastre politice. In aceste zile, decidem daca Romania va mai fi sau nu parte a Uniunii Europene", a declarat Dacian Ciolos, presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna.Scenariul ROEXIT a aparut pe agenda publica luni seara, imediat dupa dezbaterea privind Romania din Comisia LIBE.Majoritatea politica de la Bucuresti a primit un prim avertisment dur din partea lui Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene: Romania face pasi inapoi, iar Comisia nu va ezita sa aduca Guvernul roman in fata justitiei. Ingrijorarile sunt serioase, spune oficialul european, mai ales dupa imaginile cu protestatari agresati de fortele de ordine.Ideile principale din discursul lui Frans Timmermans au vizat regresele pe care majoritatea politica le-a facut in privinta indep ...citeste mai departe despre " Dacian Ciolos avertizeaza ca PSD a lansat campania ROEXIT: In aceste zile, decidem daca Romania va mai fi parte a UE " pe Ziare.com