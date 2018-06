Intrebat de catre jurnalisti, in cadrul unei conferinte de presa organizata la sediul USR Timis, ce parere are despre faptul ca presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca este hotarat sa candideze pentru inca un mandat, Dan Barna a raspuns ca este o decizie pe care o "anticipam cu totii"."Este o decizie pe care o anticipam cu totii. Presedintele a decis sa o comunice tocmai in aceasta perioada de conflict pentru a transmite fara indoiala un mesaj ca ramane alaturi. Exista acea idee ca va pleca la Bruxelles sau ca s-ar retrage si, in aceasta perioada cand este nevoie de o solidaritate si de o rezistenta a societatii decente si normale, mesajul presedintelui vine sa intareasca acest mesaj, ca va ramane si el sa lupte alaturi de Romania normala impotriva a ceea ce face astazi PSD-ul si Liviu Dragnea", a afirmat Dan Barna.Klaus Iohannis a anuntat la Sibiu ca este hotarat sa candideze pentru inca un mandat de presedinte al Romaniei."Vreau sa va comunic acum, aici in aceasta dimineata frumoasa: sunt ferm hotarat sa candidez pentru inca un mandat de presedinte al Romaniei", a spus sambata la Sibiu Klaus Iohannis.O veste primita nu tocmai bine de lideri ai PSD: suspendarea ramane una dintre strategii, iar noua candidatura e o nenorocire pentru Romania, spun acestia.Si europarlamentarul Cristian Preda a reactionat prompt la anuntul lui Klaus Iohannis de a candida pentru un nou mandat, despre care spune ca inseamna ca presedintele isi asuma lupta cu PSD."Klaus Iohannis a anuntat ca va candida pentru un nou mandat de presedinte.A se citi: voi purta razboiul cu PSD.Il sustin", a scris europarlamentarul Cristian Preda, pe contul de Facebook . ...citeste mai departe despre " Dan Barna (USR): Iohannis ramane sa lupte impotriva PSD " pe Ziare.com