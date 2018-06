Dan Sova a fost condamnat definitiv la 3 ani de inchisoare cu executare in Dosarul CET Govora

Instanta a decis ca Mihai Balan, fostul sef de la CET Govora, sa fie condamnat la 3 ani cu suspendare si 60 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii.La ultimul termen, DNA a cerut, pentru Dan Sova, o pedeapsa de noua ani de inchisoare cu executare."Referitor la Sova Dan, limitele de pedeapsa pentru trafic de influenta sunt de la 2 ani si 8 luni, la 9 ani si 4 luni. Pedeapsa de la fond este in limitele speciale, insa este nejustificat de blanda.Pregatirea lui Dan Sova impunea o conduita in respectul legii, nu in dispretul ei. A inceput activitatea infractionala la sfarsitul lui 2011, cand a pretins bani in schimbul interventiei la Mihai Balan pentru incheierea unui contract cu CET Govora, insa activitatea a continuat si dupa intrarea in vigoare a noului cod, continuand sa primeasca pretul traficului de influenta.In ciuda probelor incontestabile, care dovedesc savarsirea faptei, conduita procesuala a inculpatului, incercand sa mute obiectul acuzatiilor in alta directie, constituie un element important. Avand in vedere toate aceste elemente, se impune majorarea cuantumului pedepsei, cu executare. Cuantum pentru Dan Sova: o pedeapsa orientata spre maximul special", a spus procurorul DNA, in fata magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie.DNA a cerut si condamnarea lui BalanDNA a cerut pedeapsa cu executare si pentru fostul director CET Govora, Mihai Balan."Referitor la Mihai Balan, el a recunoscut comiterea faptei, chiar daca s-a considerat nevinovat. In raport de aceasta conduita, cuantumul pedepsei stabilit de prima instanta este judicios, insa pentru ca a ignorat dispozitiile legale si a actionat discretionar in calitate de director al unei companii de stat, a produs un prejudiciu de 1,3 milioane lei, care pana acum nu a fost recuperat.Apreciem ca pentru a se realiza scopul pedepsei, pentru care sanctiunea sa fie corespunzatoare in raport de gravitatea faptei, se impune ca pedeapsa sa fie executata prin privare de libertate", a mai aratat procurorul DNA."Cerem achitarea"La ultimul termen al procesului, Balan si Sova au pledat nevinovat si au cerut achitarea."Intreaga actiune a DNA nu a avut drept scop aflarea adevarul ...citeste mai departe despre " Dan Sova a fost condamnat definitiv la 3 ani de inchisoare cu executare in Dosarul CET Govora " pe Ziare.com