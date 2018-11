Dan Voiculescu executa silit ANAF: I-a retinut prea mult din pensie in contul prejudiciului din cazul ICA

Judecatoria Sectorului 1 a admis o solicitare formulata de Dan Voiculescu de executare silita a Ministerului Finantelor Publice - ANAF - Directia Generala a Finantelor Publice Bucuresti - Administratia Sectorului 1 pentru recuperarea creantei in valoare de 29.191,97 lei, precum si a cheltuielilor de executare, "in toate modalitatile prevazute de lege". Decizia este din 14 noiembrie 2018."Autorizeaza creditorul sa treaca la executarea silita. Prezenta incuviintare a executarii silite produce efecte pe intreg teritoriul tarii. Fara cale de atac", este minuta Judecatoriei Sectorului 1, potrivit portalului instantelor.Primul procesExecutarea silita are la baza o decizie data tot de Judecatoria Sectorului 1.Voiculescu a cerut si a castigat in instanta ca in cadrul procedurii de recuperare a prejudiciului din dosarul ICA sa-i fie retinuta doar o treime din pensie, potrivit normelor in vigoare.In plus, el a cerut sa-i fie restituita suma de 29.191,97 lei, bani care au fost retinuti lunar de Fisc, in perioada 2015-2017, peste limita de 1/3 din pensie. Instanta a constatat ca este nelegala retinerea si virarea de catre banca, catre Fisc, a restului de pensie.In timpul procesului, Fiscul a explicat ca retinerile si virarile sumelor poprite au inceput la data de 29 iunie 2015 cu suma de 1.000 lei lunar, iar in 2015 a fost incasata suma de 7.000 lei, in 2016 suma de 12.000 lei, iar in anul 2017 suma de 2.000 lei (lunile ianuarie si februarie).Detalii despre acest proces pe site-ul Judecatoriei Sectorului 1 (decizia din 8 iunie 2017) si Tribunalul Bucuresti (decizia definitiva din 25 septembrie 2018).Dosarul ICADan Voiculescu a fost eliberat conditionat in vara anului 2017, in urma executarii unei treimi din pedeapsa de 10 ani primita, in 2014, in Dosarul ICA.Magistratii au considerat ca perioada executata si castigata de Dan Voiculescu prin activitatile desfasurate in detentie - redactarea unor lucrari stiintifice, munca facuta in penitenciar - adica peste 1.400 de zile in acest caz este suficienta. Pedeapsa totala era de peste 3.600 de zile.Prejudiciul in acest caz a fost stabilit la aproximativ 60 de milioane de euro, instanta dispunand, prin ...citeste mai departe despre " Dan Voiculescu executa silit ANAF: I-a retinut prea mult din pensie in contul prejudiciului din cazul ICA " pe Ziare.com