Dancila anunta ca in niciun caz salariul minim nu va creste de la 1 noiembrie. Disputa intre sindicate si patronate pe aceasta tema

"In niciun caz de la 1 noiembrie. Am discutat cu sindicatele. Vom vedea daca e oportun de la 1 decembrie sau 1 ianuarie", a declarat Dancila.De altfel, cresterea salariului minim pe economie a creat tensiuni intre sindicate si patronate: primele sustin aplicarea majorarii in acest an, iar cele din urma cer ca masura sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2019, asa cum s-a anuntat initial.Cele trei parti au avut o discutie marti, in cadrul careia fiecare si-a spus punctul de vedere, iar Executivul a anuntat ca urmeaza sa ia o decizie in cel mai scurt timp posibil. Guvernul a propus si o solutie de compromis: majorarea sa se aplice cu 1 decembrie, pentru a se marca Centenarul.Patronatele au anuntat ca nu sunt insa de acord nici cu ideea avansata sambata de Lia Olguta Vasilescu, ca salariul minim sa creasca de la 1 noiembrie, nici cu varianta 1 decembrie, afirmand ca este imposibil pentru companii sa creasca salariile in acest an pentru ca bugetele sunt deja facute. Mai mult, ele critica Guvernul pentru ca nu le-a consultat pe aceasta tema, desi, potrivit legii, era obligat sa o faca.De cealalta parte, sindicatele spun ca pentru ele nu exista nicio problema daca salariul minim va creste de la 1 noiembrie sau 1 decembrie. Asta cu toate ca recunosc ca sectorul economic va avea de suferit.Pentru mediul privat este imposibil sa creasca salariul minim in acest anCompaniile nu isi permit sa majoreze salariul minim de pe o zi pe alta, a fost ideea exprimata de reprezentantii patronatelor prezenti la intalnirea de marti de la Guvern.Silvia Vlasceanu, vicepresedinte al Confederatiei Patronale "Concordia", a declarat pentru Ziare.com ca pentru mediul privat este imposibil sa aplice aceasta masura in acest an."Patronatele au fost de acord, la unison, ca nu putem aplica majorarea salariului minim de la 1 noiembrie si nici de la 1 decembrie, pentru ca este sfarsit de an, bugetele sunt facute. Nu putem sa schimbam fara niciun fel de predictibilitate, previziune, calcule.Sunt companii care nu isi permit sa faca aceasta majorare de pe o zi pe alta si, mai ales, la sfarsit de an. Poate pentru sistemul bugetar e altceva, dar pentru mediul privat este imposibil. Asta am incercat sa le explicam. Nu este momentul sa faci la sfarsit de an asa ceva. Este o crestere a costurilor ...citeste mai departe despre " Dancila anunta ca in niciun caz salariul minim nu va creste de la 1 noiembrie. Disputa intre sindicate si patronate pe aceasta tema " pe Ziare.com