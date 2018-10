Licitatia pentru construirea autostrazii Ploiesti-Brasov in parteneriat public-privat incepe luni

"Ma bucur sa anunt ca, luni, se va lansa licitatia pentru realizarea autostrazii Ploiesti - Brasov, in parteneriat public-privat, un proiect asteptat de mult timp si pentru care Guvernul a facut eforturi in ultimele luni.In termen de 30 de zile, investitorii romani si straini pot depune ofertele, iar tipul licitatiei va fi selectia competitiva. Vor urma negocieri cu investitorii selectati, astfel incat in luna decembrie estimam semnarea acordului de parteneriat public-privat pentru realizarea acestei autostrazi", a sustinut Dancila, joi, la Palatul Victoria.Premierul a mai precizat ca autostrada va trece prin apropierea localitatilor Ploiesti, Baicoi, Campina, Comarnic, Sinaia, Busteni, Azuga, Predeal si Rasnov.Anuntul vine la scurt timp dupa ce Guvernul roman a fost criticat dur, de la Bruxelles, chiar de catre un membru PSD, comisarul european Corina Cretu."Pentru perioada 2014 - 2020 facem eforturi supraomenesti sa evitam dezangajarile de fonduri. Avem pentru acest an acest risc de pierdere, la inceputul anului a fost de 800 de milioane de euro, dar lucram cu autoritatile romane pentru a minimiza aceste fonduri care sunt pe programul operational", a subliniat comisarul.Cretu a subliniat lipsa proiectelor "mature" de infrastructura. "Nu inteleg aceasta tensiune care s-a creat intre mine si Guvern, spunand lucrurilor pe nume. Avem bani la Bruxelles pentru proiecte de infrastructura, nu avem proiecte.Targu Mures-Iasi este o prioritate a Comisiei Europene, avem nevoie de a completa proiectele de infrastructura care conecteaza Europa, mai ales Republica Moldova, Moldova, de Europa Centala si de Est", a precizat Corina Cretu.Comisarul european s-a pronuntat din nou impotriva realizarii autostrazii Targu Mures - Iasi in parteneriat public-privat, solutie cu care "Comisia nu este confortabla, pentru ca din punctul nostru de vedere, aceasta inseamna o deprioritizare a investitiei"."La ora actuala mai avem sub analiza un singur proiect major, proiectul de metrou Otopeni - Gara de Nord. Deci asteptam Craiova - Pitesti, Tirgu Mures - Iasi, podul de la Braila. Autoritatile au dat deadline-uri care au fost depasite cu mult", a declarat Cretu, oferind drept exemplu proiectul de metrou Pipera - Berceni care trebuia depus in decembrie 2017, dar nu este nici acum. ...citeste mai departe despre " Licitatia pentru construirea autostrazii Ploiesti-Brasov in parteneriat public-privat incepe luni " pe Ziare.com