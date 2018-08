Dancila cere ridicarea pragului de 860.000 de euro pentru sinecurile date in numele regelui Mihai

Guvernul a avizat proiectul legislativ initiat de fostul deputat PSD, Gabriel Vlase, care din 5 iulie este sef al SIE, privind Legea de infiintare a institutiei pentru promovarea valorilor nationale "Regele Mihai I", dar a facut mai multe observatii.Detaliile stau in punctul de vedere al Executivului, transmis la sfarsitul lunii iulie la Camera Deputatilor.Principalele observatii:- Bugetul anual de 860.000 de euro, bani alocati de Senat, nu ar trebui limitat la o suma fixa. Nuanta fina: banii alocati de stat nu ar mai purta denumirea de finantare, ci cea de subventie;- Cere reanalizarea articolului potrivit caruia fondul necesar functionarii institutiei in 2018 sa nu fie achitat din Fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia Guvernului;- Modul in care se face transferul Palatului Elisabeta din administrarea Regiei Autonome Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), in administrarea noii entitati. Asta desi printr-o HG din 2006 Palatului Elisabeta i-a fost stabilita destinatia de resedinta pentru persoanele care au calitatea de sef de stat;- Majorarea numarului de posturi din sistemul bugetar, in cazul celor 20 de angajati si lipsa impactului bugetar in acest caz.Proiectul lui VlaseVlase a depus la jumatatea lunii mai 2018 un proiect de lege privind infiintarea institutiei pentru promovarea valorilor nationale "Regele Mihai I", institutie care ar urma sa fie organizata si sa functioneze ca autoritate administrativa autonoma, cu personalitate juridica, sub control parlamentar, avand sediul in Palatul Elisabeta.Initiativa este sustinuta de 34 de parlamentari PSD si ALDE.Institutia va desfasura o serie de activitati pentru promovarea simbolurilor nationale si a traditiilor.Potrivit proiectului, anual ar urma sa se aloce din bugetul de stat, prin bugetul Senatului, "o suma in lei, echivalenta cu 860.000 euro, pentru acoperirea unor cheltuieli curente si de capital", pentru functionarea institutiei.Tot in proiectul de lege este subliniat faptul ca numarul maxim de posturi salarizate este de 20, intre acestia fiind si directorul institutiei, care este numit si revocat din functie de catre Parlament, in sedinta comuna, la propunerea ...citeste mai departe despre " Dancila cere ridicarea pragului de 860.000 de euro pentru sinecurile date in numele regelui Mihai " pe Ziare.com