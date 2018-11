Ea a spus, la inceputul sedintei de solemne de guvern care a avut loc la Alba Iulia, ca astfel ne onoram eroii si contribuim la bunastarea cetatenilor si generatiei tinere."In sedinta de astazi vom adopta masuri prin care ne onoram eroii, veterani de razboi, contribuim la bunastarea cetatenilor si generatiei tinere. Pe ordinea de zi avem un act normativ cu valoare reparatorie pentru o categorie de persoane carora societatea le datoreaza recunostinta, iar statul are obligatia sa le asigure conditii decente de viata. Aprobam o crestere semnificativa a indemnizatiilor pentru invalizii, veteranii si vaduvele de razboi", a declarat Viorica Dancila, la inceputul sedintei.Asadar, invalizii de razboi vor primi:1.500 de lei lunar, pentru marii mutilati si cei incadrati in gradul I de invaliditate;1.000 de lei lunar, pentru cei incadrati in gradul II de invaliditate;900 de lei lunar, pentru cei incadrati in gradul III de invaliditate;Totodata, veteranii de razboi vor primi 600 de lei lunar. Aceeasi suma o primesc si vaduvele de razboi, daca nu s-au recasatorit.Citeste si:Guvernul Dancila a decis: Toti copiii vor avea cont la Trezorerie. Va fi infiintat automat, fara acordul parintilorGuvernul va impune un salariu minim de 3.000 de lei in constructii. Cadrele didactice vor avea 14 salarii pe an si alte prime si beneficii ...citeste mai departe despre " Dancila creste de cinci ori indemnizatia pentru invalizi, veterani si vaduve de razboi " pe Ziare.com