Dancila critica dur Inalta Curte in sesizarea catre CCR: Incalca Constitutia si jurisprudenta CEDO, isi aroga competente care nu-i apartin

Decizia de sesizare a fost luata la presiunile lui Liviu Dragnea, judecat de Completul de 5 judecatori in procesul in care contesta condamnarea la 3 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul Angajarilor la DGASPC Teleorman.Solicitarea Vioricai DancilaPotrivit cererii trimise de Viorica Dancila la CCR, consultata e Ziare.com, odata cu intrarea in vigoare a modificarilor legislative, Inalta Curte a pastrat vechea reglementare a compunerii acestor complete, "adica nu prin tragere la sorti pentru toti membrii completului, infrangandu-se astfel vointa Parlamentului, ca autoritate legiuitoare".Premierul arata ca din Decizia 69/2018 a CCR (referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor unor articole din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara si din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii-n.red.) rezulta ca o astfel de practica ridica "problema lipsei de impartialitate a instantei supreme".Aceasta decizie nu ar fi fost respectata de Inalta Curte "care a continuat conservarea acestei conduite, devenita cu aceasta data in mod fatis contrara atat jurisprundentei Curtii Constitutionale, cat si Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) "."Prin Hotararea 89/ 4 septembrie 2018 a Colegiului de Conducere, ICCJ a decis sa continue incalcarea legii, contrar vointei Parlamentului si cu ignorarea jurisprudentei constitutionale si a celei europene, asadar implict a art. 1 din Constitutie care consacra valorile fundamentale ale statului roman - stat de drept, bazat pe principiul separatiei si echilibrului puterilor in stat, in care este obligatorie respectarea legii si suprematiei Costitutiei", se arata in sesizarea trimisa la CCR de Viorica Dancila."Conflict cu Parlamentul"In sesizare se mai arata ca Inalta Curte "a actionat ca un veritabil legiuitor in acest caz".Premierul sustine ca ICCJ si-a arogat competente care tin de sfera puterii legiuitoare si astfel ar fi generat un conflict juridic de natura consti