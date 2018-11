Dancila i-a raspuns lui Timmermans: Definitia abuzului in serviciu e de sorginte sovietica si a fost folosita pentru eliminarea unor persoane incomode

Raspunsul Guvernului Romaniei a fost transmis la Bruxelles sub forma unui document de 33 de pagini. Scrisoarea trimisa de Viorica Dancila a fost publicata de Adevarul. Publicatia subliniaza ca raspunul premierului roman este o "adevarata pledoarie pentru infractori."Modificari pentru Dragnea?Una dintre cele mai controversate modificari vizeaza infractiunea de abuz in serviciu, despre care mass-media si Opozitia au spus ca sunt facute cu dedicatie pentru liderul PSD, Liviu Dragnea, condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni de inchisoare. In Parlament, definitia infractiunii a fost schimbata aproape total prin introducerea unui paragraf surpriza: "in scopul de a obtine pentru sine, sot, ruda, sau afin pana la gradul al II lea inclusiv, un folos patrimonial si prin aceasta cauzeaza o paguba, certa si efectiva".Trebuie spus ca, in putine dintre dosarele de abuz in serviciu, "folosul patrimonial" este pentru "sine, sot, ruda, sau afin pana la gradul al II lea inclusiv". Acest lucru a fost evitat de presedinti de CJ, de primari sau de directori de institutii publice, pentru ca incalcau prevederile infractiunii de conflict de interese."Care este obiectivul precis al acestei modificari? Este in linia obligatiilor care deriva din Directiva Europeana 2017/1371? Pot autoritatile romane sa furnizeze statistici relevante privind numarul proceselor si al condamnarilor pentru abuz in serviciu privind fonduri UE?", era intrebarea lui Timmermans.Citeste si: Viorica Dancila, scoasa la tabla de Frans Timmermans. 18 intrebari laser, trei directive incalcateDefinitia este de "sorginte sovietica"Viorica Dancila arata ca "abuzul in serviciu nu este o infractiune de coruptie, ci o infractiune de serviciu, a carei definitie este de sorginte sovietica, fiind perpetuata ca atare pana in prezent.""Definitia faptei permitea practic incriminarea oricarui functionar al statului pentru orice face sau nu face, putand fi facil folosita pentru eliminarea unor persoane incomode din functii, cazul cel mai cunoscut fiind cel al fostului procuror general, Tiberiu Nitu", sustine premierul Romaniei.Dancila sustine ca infractiunea de abuz in serviciu a ...citeste mai departe despre " Dancila i-a raspuns lui Timmermans: Definitia abuzului in serviciu e de sorginte sovietica si a fost folosita pentru eliminarea unor persoane incomode " pe Ziare.com