Dancila i-a scris lui Juncker despre proteste: Il acuza pe Iohannis si spune ca Jandarmaria a actionat legal UPDATE CE a primit scrisoarea

Mai mult, Dancila il acuza pe presedintele Klaus Iohannis ca a facut un apel pentru continuarea protestelor, afirma Ovidiu Vanghele, jurnalist la Centrul de Investigatii Media, care a intrat in posesia scrisorii.Surse politice si guvernamentale au confirmat pentru Ziare.com ca acesta este documentul in limba romana ce a fost trimis CE.UPDATE 12.20 - Un purtator de cuvant al Comisiei Europene a declarat pentru Ziare.com ca scrisoarea a ajuns la CE."Confirmam ca scrisoarea a ajuns la CE si vom raspunde in timp util", a declarat purtatorul de cuvant pentru Ziare.com.UPDATE 12:35 Si europarlamentarul Siegfried Muresan confirma ca scrisoarea a fost trimisa Comisiei Europene si o publica, in intregime, pe pagina sa de Facebook Dancila spune ca jandarmii au intervenit legalAstfel, in scrisoarea transmisa CE, Viorica Dancila afirma ca protestul nu a avut organizatori si din acest motiv au existat manifestanti care au instigat la actiuni violente. In aceste conditii, spune premierul, jandarmii au actionat in conformitate cu legislatia in vigoare."Bilantul primelor sase luni de guvernare a fost receptat pozitiv in mare parte, existand totodata observatii si critici - legitime intr-un sistem democratic european - care incurajeaza diversitatea de opinii.In acest context, a fost anuntata o manifestare de protest, la Bucuresti, pentru data de 10 august, la care urmau sa participe reprezentanti din diaspora romaneasca. Pe masura ce se apropia data evenimentului si avand in vedere ca obiectivele acestuia nu erau clar definite, asociatiile romanilor din strainatate, initiatoare ale manifestatiei, s-au retras din organizarea protestului.Astfel, evenimentul din data de 10 august nu a mai avut organizatori, fapt ce a dat posibilitatea participarii unor manifestanti care au instigat la actiuni violente. Au fost incercari repetate de intrare in sediul guvernului, de fortare a cordoanelor de jandarmi si de intimidare a unor obiective in spatiul public.In aceste conditii, fortele de ordine au intreprins demersuri de oprire a violentelor in conformitate cu legislatia in vigoare, iar fata de plangerile unor demonstranti care au reclamat faptul ca au fost victimele unor abuzuri, au fost demarat