Dancila s-a suparat pe ambasadorii care i-au cerut sa nu adopte OUG pe Justitie: Nu permit sa imi faca agenda. Sa respecte Romania

Dancila le-a cerut sa respecte Romania, asa cum si ambasadorii romani respecta tarile in care se afla, si a subliniat ca nu le permite sa-i faca agenda."Am vazut punctul de vedere al unor ambasadori. Am vrut sa am o discutie individuala cu fiecare ambasador din acest grup, dar au refuzat. Le reamintesc doamnelor si domnilor ambasadori ca suntem in Romania si ca am dialog direct cu omologii mei. Le recomand sa se adreseze autoritatilor din tara din care fac parte pentru ca in niciun stat ambasadorii nu fac agenda prim-ministrului si eu nu am sa permit acest lucru.Trebuie sa arate respect pentru Romania, asa cum fiecare ambasador roman are respect pentru un stat tert", a declarat Dancila.Reactia ei vine dupa ce ambasadele mai multor state occidentale au transmis, miercuri, un mesaj public in care isi exprima ingrijorarea pentru integritatea sistemului judiciar romanesc si cer Guvernului Dancila sa nu faca modificari prin care statul de drept si lupta impotriva coruptiei ar putea fi slabite.Comunicatul este semnat de ambasadele Austriei, Belgiei, Canadei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Irlandei, Norvegiei, Olandei, Statelor Unite si Suediei. Pe lista initiala aparea si Elvetia, dar la scurt timp a disparut.Cele 12 ambasade sustin ca reformarea Justitiei trebuie sa se faca in interesul tuturor cetatenilor romani, subliniind, totodata, ca OUG-urile despre care se tot vorbeste in spatiul public pot avea un impact negativ asupra independentei Justitiei."Modificarile anticipate prezinta un risc de incalcare a valorilor comune. In plus, acestea ar putea avea un efect negativ de durata asupra dezvoltarii economice a tarii. Faptul ca Romania detine in prezent presedintia Consiliului Uniunii Europene ii confera o responsabilitate speciala.Indemnam Guvernul Romaniei si toti actorii implicati sa tina seama in mod corespunzator de aceasta declaratie comuna si sa reafirme angajamentul politic al Romaniei de a sustine valorile noastre comune", mai sustin reprezentantii celor 12 ambasade la Bucuresti.Si prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans a avut miercuri un mesaj dur pentru Guvern. Oficialul a spus ca are informatii ca Executivul are de gand sa emita "foarte foarte curand" ordonantele controversate si a avertizat ca CE va lua masuri imediate intr-un a