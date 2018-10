Dancila ne spune iar ca sunt bani de pensii si salarii: Suntem responsabili fata de finantele publice

Dancila a precizat ca prin aceasta declaratie vrea sa puna capat unor speculatii aparute in spatiul public in ultimele zile care, afirma ea, genereaza ingrijorari lipsite de temei."Avem resursele bugetare necesare pentru plata pensiilor si salariilor in domeniul public, asa cum ne-am angajat in programul de guvernare si Legea salarizarii unitare adoptata de Parlament.Vreau sa fac aceste clarificari pentru a pune punct unor speculatii aparute in ultimele zile in spatiul public de natura sa genereze ingrijorari lipsite de temei in cadrul unor categorii de salariati. Suntem responsabili fata de finantele publice. Deciziile pe care le luam sunt bine fundamentate si convergente unei viziuni coerente de dezvoltare economica si sociala", a subliniat Viorica Dancila la inceputul sedintei de guvern.Premierul a mai anuntat ca proiectul de buget pentru anul 2019 este aproape gata si va arata ca exista banii necesari pentru plata majorata a pensiilor si salariilor."Ministerul Finantelor Publice are in lucru intr-o etapa foarte avansata proiectul de buget pentru anul 2019. Proiectul bugetului pentru anul viitor va reflecta cu acuratete asigurarea banilor necesari pentru plata majorata a pensiilor si salariilor din sectorul public, majorarea salariului minim pe economie asa cum ne-am angajat in fata romanilor.Conduc un guvern care are convingerea ca progresul economiei trebuie sa fie resimtit de catre romani prin venituri mai mari si un nivel de trai mai bun. Este angajamentul cu care am castigat alegerile si pe care vrem sa il onoram", a conchis Dancila.Teodorovici anunta CE ca salariile si angajarile la stat ar putea fi inghetate la anulUn semnal de alarma ca Guvernul a ramas fara bani a fost tras dupa ce ministrul de Finante a trimis o scrisoare CE prin care a anuntat ca, pentru a se incadra in tinta de deficit bugetar din 2019, Executivul intentioneaza sa ia mai multe masuri de limitare a cheltuielilor bugetare si de crestere a veniturilor guvernamentale.Documentul a fost publicat pe site-ul Consiliului Uniunii Europene.Printre masurile transmise de Finante catre CE sunt mentionate drept variante incluse in proiectul de buget de stat pentru 2019: inghetarea salariului brut pentru angajatii din sectorul public la nivelul din ...citeste mai departe despre " Dancila ne spune iar ca sunt bani de pensii si salarii: Suntem responsabili fata de finantele publice " pe Ziare.com