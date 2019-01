"Din dispozitia premierului Viorica Dancila, Corpul de control al prim-ministrului a declansat astazi o actiune de control la Compania Nationala de Transporturi Aeriene - TAROM S.A.", anunta Executivul intr-un comunicat de presa remis Ziare.com.Obiectivele actiunii de control constau in verificarea respectarii dispozitiilor legale privind organizarea si functionarea TAROM S.A., regulile care guverneaza sistemul de administrare si control, precum si circumstantele in care doua aeronave Airbus A310 au fost instrainate in anul 2018, potrivit sursei citate."La finalul verificarilor, concluziile vor fi prezentate prim-ministrului Guvernului Romaniei si, dupa caz, vor fi comunicare institutiilor abilitate pentru dispunerea masurilor legale ce se impun", se mai arata in document. ...citeste mai departe despre " Dancila trimite Corpul de Control la TAROM " pe Ziare.com