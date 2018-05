Mandatul lui Horodniceanu ar fi expirat in 19 mai (sambata), iar CSM a programat interviul cu Felix Banila in 5 iunie.Horodniceanu are deja pe masa un prim dosar: sesizarea facuta de Ludovic Orban pentru fapte de inalta tradare si abuz de functie, in cazul lui Liviu Dragnea si al Vioricai Dancila.Doar doua candidaturiPentru functia de procuror-sef DIICOT au fost doar doua candidaturi: Horodniceanu si Banila.PSD nu este insa foarte multumit de propunerea lui Toader. Robert Cazanciuc a afirmat chiar ca Toader isi asuma "o mare responsabilitate propunand pe cineva din afara structurii specializate, in conditiile in care ati vazut si prin actiunea de azi (miercuri - n.red.) care n-a fost facuta de ieri pe azi, ci de luni de zile".El a facut trimitere la operatiunea "Ziua Z", care a avut loc ieri pe teritoriul a 28 de judete si a municipiului Bucuresti, fiind efectuate un numar de 238 de perchezitii domiciliare, care au vizat 227 de suspecti. ...citeste mai departe despre " Sefului DIICOT, pe care Toader vrea sa-l schimbe din functie, tocmai i-a fost prelungit mandatul cu inca 6 luni " pe Ziare.com