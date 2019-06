Informatia a fost publicata pe site-ul companiei. Mandatul de director general a fost preluat pe 19 iunie 2019.Madalina Mezei a fost reprezentant TAROM in Belgia din aprilie 2009 si pana in prezent, una dintre responsabilitati fiind planificarea si organizarea strategiei de piata si dezvoltare in regiune.Este absolventa a Academiei de Studii Economice (Facultatea de Management) Bucuresti, avand si un MBA (Master in Business Administration) . Daniela Madalina Mezei lucreaza in compania TAROM din anul 1997. ...citeste mai departe despre " Daniela Madalina Mezei este noul director general al TAROM " pe Ziare.com