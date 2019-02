Acesta a fost amendat si a ramas fara permis pentru 90 de zile.Surse judiciare au declarat pentru Mediafax ca Darius Valcov a fost depistat de politistii rutieri, in Albota, pe DN65, in timp ce conducea o viteza peste limita legala.Sursele citate au aratat ca Valcov conducea cu 116 kilometri pe ora, desi limita pe drumul national este de 90 de kilometri pe ora.Consilierul premierului a fost amendat cu 1.305 lei.In plus i s-a suspendat dreptul de a conduce pentru 90 de zile. ...citeste mai departe despre " Darius Valcov a ramas fara permis dupa ce a fost prins conducand cu viteza " pe Ziare.com