Darius Valcov isi afla sentinta in februarie. Ar putea ramane fara lingourile si tablourile ascunse in cavouri si pereti

La ultimul termen al procesului din 9 ianuarie, un procuror DNA a cerut judecatorilor sa-i condamne pe inculpatii din acest dosar la pedepse cu executare, orientate spre maxim prevazut de lege, dar si confiscarea bunurilor gasite la perchezitii, printre care trei lingouri din aur si 172 tablouri.Alaturi de Valcov sunt judecati Lucian Petrut Susala (fost sofer al lui Darius Valcov), Minel Prina, fost primar al municipiului Slatina, Petre Bogdan Timofte si Constantin Tomescu.Tatal lui Valcov: Am cumparat lingouri de aur nepotilor. Lavinia Sandru vorbeste de 3 nunti si castiguri de sute de mii de euro la fiecareReprezentantul DNA a aratat ca, in perioada 2009 - 2010, in calitate de primar al municipiului Slatina, Darius Valcov a acceptat promisiunea unui comision de 20% dintr-un contract pentru reabilitarea retelelor de apa din cinci localitati din judetul Olt, primind in total suma de 6,6 milioane lei."Sunt relevante probele stranse in ancheta si readministrate in timpul judecatii. Denuntul martorului Theodor Berna, care a detaliat discutiile si procentul stabilit de 20% si apoi cum a dat banii. Sunt relevante si denunturile facute de Ramba, privind implicarea lui Minel Prina. Inculpatul Prina a recunoscut la audieri si la confruntare ca Valcov i-a spus ca firma lui Berna trebuie sa castige licitatiile. Secretara lui Berna a confirmat ca Valcov a fost la firma Tehnologica Radion in perioada in care au fost dati banii. Testul poligraf facut de Valcov arata ca acesta fost nesincer in raspunsurile referitoare la banii primiti de la Berna", a spus procurorul.Valcov a fost trimis in judecata, in mai 2015, pentru trafic de influenta, spalare de bani, efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana ori incheierea de tranzactii financiare, utilizand informatiile obtinute in virtutea functiei, atributiei sau insarcinarii sale, in forma continuata.Citeste mai departe despre " Darius Valcov isi afla sentinta in februarie. Ar putea ramane fara lingourile si tablourile ascunse in cavouri si pereti - UPDATE " pe Ziare.com