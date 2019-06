Darius Valcov, pus sub control judiciar de DIICOT. Risca pana la 5 ani de inchisoare pentru periclitarea securitatii nationale

Masura a fost luata de procurorii DIICOT, dupa ce a fost pusa in miscare actiunea penala in acest caz, anuntat institutia intr-un comunicat de presa remis marti Ziare.com."In fapt s-a retinut ca, la data de 23 august 2018, inculpatul a publicat pe pagina personala a unei retele de socializare, o copie a unui document clasificat intitulat Protocol privind organizarea cooperarii intre Serviciul Roman de Informatii si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin potrivit legii.Postarea in cauza a inclus sase pagini din documentul mai sus mentionat, pe care erau inscrise numerele de inregistrare 09472/08.12.2016 (PICCJ) si respectiv 03656/07.12.2016 (SRI), documentul fiind incadrat in clasa secrete de stat, nivel secret, conform art. 4 al.2 lit.c din H.G.585/2002", explica procurorii DIICOT.Dosarul a fost deschis dupa ce Darius Valcov a postat pe Facebook, in august 2018, un protocol de colaborare intre SRI si Parchet, care avea caracter clasificat, referitor la "cooperarea pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin", incheiat in decembrie 2016.Risca 5 ani de inchisoareInfractiunea vizata este divulgare a secretului care pericliteaza securitatea nationala si se pedepseste cu inchisoare de la unul la 5 ani.Dosarul a fost deschis ca urmare a unei sesizari a SRI din data de 28 august 2018 si a fost reunit cu o sesizare a Parchetului General.O parte din acest caz, care o viza pe Adina Florea, procuror-sef adjunct SIIJ, a fost declinat la SIIJ, la inceputul acestui an.Intr-un alt dosar deschis la Parchetul General si declinat ulterior la DIICOT, procurorii au dispus renuntarea la urmarirea penala fata de o grefiera, care ar fi fotocopiat protocolul si i l-ar fi dat Adinei Florea.Mai multe detalii despre acest caz in articolul: Cazul protocolului clasificat publicat de Valcov: Trei martori sustin implicarea Adinei Florea, aceasta neaga toate acuzatiile ...citeste mai departe despre " Darius Valcov, pus sub control judiciar de DIICOT. Risca pana la 5 ani de inchisoare pentru periclitarea securitatii nationale " pe Ziare.com