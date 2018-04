Datele oficiale confirma scaderi de salarii in sanatate

In raportul publicat de INS se arata ca venitul salarial mediu net a scazut in sanatate si asistenta sociala cu 2,1% in februarie 2018, comparativ cu luna precedenta.Singurele domenii din sectorul bugetar unde s-au inregistrat usoare cresteri ale castigului salarial mediu net in a doua luna a anului in curs sunt invatamantul (crestere de 1,1%) si administratia publica (crestere de 0,6%).Proteste in sanatate si educatie din cauza Legii Salarizarii si a carpelilor GuvernuluiDatele INS confirma astfel ceea ce angajatii din invatamant si sanatate au spus de la inceputul anului. Mai ales in luna februarie ambele categorii au organizat proteste dupa ce au inceput sa se faca simtite efectele Legii Salarizarii.Si in ianuarie multor bugetari le-au scazut salariile, odata cu trecerea contributiilor de la angajator la angajat, chiar daca autoritatile, in frunte cu ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, au dat asigurari repetate ca nu se va intampla, iar dupa ce au fost puse fata in fata cu realitatea din teren au incercat sa dea vina pe angajatori.In ciuda tuturor evidentelor, Olguta Vasilescu insista: Salariile nu scad. Ori s-a calculat gresit, ori angajatorul fura angajatulIn unele scoli in februarie a fost afectata simularea evaluarii nationale de protestele profesorilor.In ce priveste sanatatea, luna februarie a fost marcata de negocieri aprinse cu ministerele Sanatatii, Muncii si Finantelor, din cauza inechitatilor produse de Legea Salarizarii. Mai exact, ea prevede ca de la 1 martie medicii si asistentii medicali sa primeasca salariile pe care grila din lege le prevedea pentru anul 2022, pentru celelalte categorii cresterile urmand sa fie graduale, cu 25% in fiecare an.Sindicatele din sanatate au acuzat Guvernul ca prin aceasta masura vrea sa dezbine echipa medicala.O alta nemultumire majora a angajatilor din sanatate este ca, desi Legea Salarizarii prevede majorari, acestea sunt amputate prin faptul ca aceeasi lege prevede plafonarea sporurilor pe care salariatii le primeau pentru conditiile grele si periculoase in care isi desfasoara activitatea. Discutiile inca se poarta intre cele doua parti, insa cum solutii nu par sa se intrevada, avand in vedere ca Guvernul nu are bani de cresterile promise, angajatii din sanatat ...citeste mai departe despre " Datele oficiale confirma scaderi de salarii in sanatate " pe Ziare.com