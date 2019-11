De 4 luni, ANAF refuza sa spuna ce se intampla cu scanerele din vami. Discutiile halucinante cu salariatii institutiei

Un exemplu cat se poate de clar in acest sens il reprezinta refuzul Agentiei Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) de a spune ce anume face, in acest moment, cu o serie de echipamente cumparate din bani publici.Este vorba, mai exact, despre 15 scanere de mari dimensiuni care, din informatiile Ziare.com, zac nefolosite de peste un an, in loc sa fie utilizate la depistarea marfurilor de contrabanda, in vami (in conditiile in care Directia Generala a Vamilor face parte din structura ANAF).De ce ne intereseaza ce se intampla cu respectivele scanere? E foarte simplu: din cauza ca ele au fost cumparate cu bani publici pentru a fi folosite la combaterea contrabandei la granitele UE. Cu alte cuvinte, de modul in care sunt folosite scanerele si de reducerea contrabandei depinde, in parte, nu doar bunul mers al economiei Romaniei, ci si al celorlalte state europene. Pe scurt: e important ca scanerele sa isi faca treaba, sa fie reparate, intretinute si - atunci cand situatia o impune - sa fie inlocuite cu altele mai noi si mai performante.Iar din intelegerea noastra, niciunul dintre aceste lucruri nu se intampla, in acest moment. La solicitarea Ziare.com, in luna iunie 2018, ANAF a transmis ca "toate cele 15 scanere sunt nefunctionale si se implementeaza un set de masuri care sa conduca la reoperationalizarea sau, dupa caz, casarea acestora, tinand cont de vechime si de costurile punerii acestora in functiune".Desi expeditiv si dat cu mare intarziere, raspunsul ne-a fost suficient la acel moment. Problema este ca de atunci, ANAF n-a mai spus nimic despre scanere. In consecinta, pe 19 iunie 2019, Ziare.com a trimis institutiei, in temeiul Legii 544/2001 (a liberului acces la informatiile de interes public) o solicitare de informatii.Prin respectiva solicitare, am cerut sa aflam, practic, intreaga poveste a acestor dispozitive. Mai exact, am vrut sa stim de la cine, cand, cum si cu cati bani au fost cumparate. Si daca banii dati pe scanere erau de la bugetul de stat sau din fonduri europene nerabursabile (caz in care aparatele nu pot fi casate decat dupa c ...citeste mai departe despre " De 4 luni, ANAF refuza sa spuna ce se intampla cu scanerele din vami. Discutiile halucinante cu salariatii institutiei " pe Ziare.com