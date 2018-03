De azi cresc si salariile in invatamant, cu 20%: Cine da banii si cat de sigure sunt majorarile

Conform calculelor facute pe Portalinvatamant.ro, unele cresteri sunt de peste 1.000 de lei.Iata cateva exemple de mariri ale salariilor de baza:Invatamant preuniversitarprofesor cu studii superioare, gradul I, gradatia 5: salariul de baza creste de la 4.935 de lei in ianuarie pana la 5.922 de lei in martiedebutant: 3.581 de lei in ianuarie/3.680 de lei in martieinvatator/educator cu gradul I (peste 40 de ani vechime): 3.946 de lei in ianuarie/4.736 de lei in martiedebutant: 2.664 de lei in ianuarie/3.197 de lei in martieInvatamant universitarprofesor universitar (peste 40 de ani vechime): 9.252 de lei in ianuarie/11.103 lei in martieconferentiar: 6.342 de lei in ianuarie/7.611 lei in martieConform sursei citate, salariul de baza al unui rector gradul I va creste pana la 12.604 lei, iar pentru un rector gradul II va ajunge la 14.259 lei.Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat miercuri seara si alte exemple, reamintind ca pentru profesori este "a doua majorare salariala a anului", fiind prevazuta in Legea salarizarii bugetarilor."Ca sa ofer si exemplu, un asistent universitar care pana ieri a avut un salariu de 3.834 de lei va avea un salariu de la 1 martie de 4.101 lei, deci o crestere de 600 de lei. Un profesor universitar care in 2016 avea 6.453 de lei, in decembrie ajunsese la 6.921 de lei, in ianuarie la 8.652 de lei, iar de maine va avea 10.383 de lei.Un profesor gradul I, profesor de invatamant preuniversitar, care in 2016 avea un salariu de 3.436 de lei si care a ajuns in decembrie 2017 la 3.779, va avea de maine 4.424 de lei", a precizat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la Romania TV.In ciuda afirmatiilor facute de diversi membri ai Guvernului, majorarea salariala din ianuarie pentru profesori nu s-a ridicat in realitate la 25%, ci doar la 4%, din cauza schimbarilor fiscale, printre care mutarea contributiilor sociale de la angajator la angajat.Citeste si: Mii de angajati din universitati iau bani mai putini din cauza revolutiei fiscale: Cine a pierdut si ce se poate faceLider FSLI: Sunt muncitori sau gunoieri care au salarii mai mari decat un profesorContactat joi de Ziare.com, liderul FSLI, Simion Hancescu, a subliniat ca toate salariile din invatamantul preuniversitar cresc incepand de azi, banii fiind asigurati de Ministerul Ed ...citeste mai departe despre " De azi cresc si salariile in invatamant, cu 20%: Cine da banii si cat de sigure sunt majorarile " pe Ziare.com