De azi, politistii si militarii pot folosi banii de chirie pentru plata ratei la casa

Legea a fost promulgata la sfarsitul lunii noiembrie de presedintele Klaus Iohannis, iar astazi a fost publicata in Monitorul Oficial, transmite Ministerul Afacerilor Interne."Politistii si militarii care indeplinesc conditiile necesare pentru acordarea compensatiei lunare pentru chirie vor putea folosi aceasta suma de bani in vederea achitarii ratei sau a unei fractiuni din rata pentru achizitionarea unei locuinte cu credit ipotecar/imobiliar.In acest sens, joi, 6 decembrie 2018, s-a publicat in Monitorul Oficial actul normativ prin care se modifica Legea 360/2002 privind statutul politistului, Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare si Legea 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti.Mentionam ca, pana in acest moment, pentru a putea beneficia de compensatie pentru chirie, una dintre conditii era aceea ca politistul/militarul sa nu fi detinut locuinta proprietate personala in localitatea in care isi desfasoara activitatea.Astfel, in locul contractului de inchiriere, va fi prezentat un contract de vanzare-cumparare cu plata in rate a unei locuinte", conform unui comunicat remis Ziare.com joi de MAI.De asemenea, ministerul mai precizeaza ca aceasta compensatie se acorda doar pentru o locuinta. In prezent, circa 22.000 de angajati beneficiaza de aceasta."Actul normativ publicat astazi in Monitorul Oficial prevede, de asemenea, ca aceasta compensatie (pentru achitarea ratei sau a unei fractiuni din aceasta) se acorda pentru o singura locuinta achizitionata pe timpul carierei.La acest moment, aproximativ 22.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne beneficiaza de compensatie pentru chirie, suma lunara fiind de cca 9.100.000 lei. Prin aplicarea acestei modificari legislative, MAI se va incadra in acelasi impact bugetar.Modificarea legislativa este realizata la initiativa Parlamentului Romaniei, iar Ministerul Afacerilor Interne va continua sa sustina in mod activ si sa propuna initiative legislative menite sa vina in sprijinul propriilor angajati, in beneficiul cetatenilor si in sensul consolidarii sistemului de ordine si siguranta publica", se mai arata in document.