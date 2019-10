De azi, puteti ramane fara permis daca folositi telefonul la volan. Nu aveti voie sa folositi nici ceasul digital

"La data de 12 august 2019, Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta nr. 11 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Spre deosebire de cadrul legal anterior, care viza exclusiv folosirea telefonului mobil, prin noile reglementari a fost interzisa tinerea in mana sau folosirea cu mainile in orice mod atat a telefonului mobil, cat si a oricarui dispozitiv mobil prevazut cu functia de inregistrare ori redare text, foto sau video, de catre conducator, in timpul conducerii vehiculului aflat in miscare", a transmis Polita Romana.Sursa citata a precizat ca, nerespectarea acestei norme de catre conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai constituie contraventie si este sanctionata cu amenda prevazuta in clasa a III-a de sanctiuni, de la 6 la 8 puncte-amenda (in prezent de la 870 de lei la 1.160 de lei), si cu aplicarea sanctiunii complementare de 4 puncte de penalizare.In ceea ce priveste nerespectarea normei de interdictie de catre conducatorul vehiculului pentru care nu este prevazuta obligativitatea detinerii permisului de conducere, contraventia este sanctionata cu amenda prevazuta in clasa a III-a de sanctiuni, de la 6 la 8 puncte-amenda (in prezent de la 870 de lei la 1.160 de lei)."Un alt aspect de noutate il constituie sanctionarea unei forme agravante de savarsire a contraventiei privind utilizarea telefonului mobil sau a oricarui dispozitiv mobil prevazut cu functia de inregistrare ori redare text, foto sau video de catre conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai", a mai transmis Politia Romana.De asemenea, tinerea in mana sau folosirea cu mainile in orice mod, in timpul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai aflate in miscare, a telefonului mobil sau a oricarui dispozitiv mobil prevazut cu functia de inregistrare ori redare text, foto sau video, concomitent cu incalcarea unei reguli pentru circulatia vehiculelor,constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a II-a de sanctiu ...citeste mai departe despre " De azi, puteti ramane fara permis daca folositi telefonul la volan. Nu aveti voie sa folositi nici ceasul digital " pe Ziare.com