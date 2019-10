De ce a fost PSD obligat de instanta sa spuna cum a cheltuit banii primiti de la stat si ce firme a platit cu ei

Astfel motiveaza Tribunalul Iasi sentinta prin care judecatorii au obligat PSD sa publice sumele de bani pe care le-a primit de la bugetul de stat in anii 2016-2018 si rapoartele detaliate cu privire la modul in care au fost cheltuiti acesti bani: cu ce persoane fizice si cu ce firme s-au incheiat contracte din acesti bani.Decizia a fost data de Tribunalul Iasi, intr-un proces deschis de unul dintre fondatorii asociatiei civice Reset Iasi, Daniela Mitrofan. Decizia poate fi contestata cu recurs.Detalii despre acest caz - Decizie fara precedent a Justitiei: PSD trebuie sa publice cum a cheltuit subventiile de la stat si ce firme au primit banii"Voiam sa vedem cum sunt utilizati banii"Concret, Daniela Mitrofan a solicitat aceste infomatii de la PSD, in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Cum formatiunea politica nu i-a comunicat aceste date, ea s-a adresat instantei."Scopul a fost acela de a vedea cum a utilizat banii primiti de la stat cel mai mare partid din Romania si ce persoane sau firme au incheiat contracte cu PSD," explica Mitrofan, intr-o declaratie pentru Ziare.com, in august 2019.PSD, prins cu minciunaDupa ce au analizat intregul dosar, Tribinalul Iasi i-a dat dreptate si arata ca infomatiile cerute sunt publice. In plus, PSD nu a raspuns solicitarii facute de Mitrofan, desi in instanta a explicat in intampinare ca ar fi facut acest lucru."Desi prin intampinare se afirma ca s-ar fi raspuns reclamantei, la dosar nu este depusa o asemenea dovada si oricum pretinsul raspuns reprezinta un refuz de comunicare a informatiilor solicitate sub pretextul ca acestea se gasesc pe anumite site-uri indicate," motiveaza Tribunalul Iasi."Sunt informatii publice"Instanta a retinut ca, potrivit art. 3 din Legea nr. 544/2001, asigurarea de catre autoritatile si institutiile publice a accesului la informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, iar in conformitate cu art. 5 alin. (1) din lege, fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu anumite informatii de interes public.Accesul la aceste informatii realizandu-se, astfel cum prevede alin. (4) ...citeste mai departe despre " De ce a fost PSD obligat de instanta sa spuna cum a cheltuit banii primiti de la stat si ce firme a platit cu ei " pe Ziare.com