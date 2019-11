De ce ataca Ambasada Rusiei Casa Regala? E o provocare, Iohannis trebuie sa iasa din paradigma serviciilor, care a dus politica externa a Romaniei in sant

Interviu

Sunt teme pe care i le-am propus profesorului si analistului Armand Gosu: punctul de plecare a fost acela al provocarilor pe care Ambasada Rusiei la Bucuresti incearca sa le impuna pe agenda, dar dialogul a privit mizele de politica externa si felul in care presedintele le poate integra in acest al doilea mandat la Cotroceni.Cateva idei principale:- In relatia Romaniei cu Rusia, diplomatia traditionala a murit demult, facand loc ciomagelilor pe retelele sociale. Asta si pentru ca relatia a fost si a ramas sub controlul serviciilor, romanesti si rusesti.(...) Ar fi o naivitate sa va inchipuiti ca in materie de propaganda si manipulare, cei de la Bucuresti ar putea sa invete ceva de la rusi.- Rusiei ii este egal cine iese presedinte, pentru ca Moscova discuta cu Washington-ul dosarele care privesc Romania, nu le discuta cu Bucurestiul.- Epoca Liviu Dragnea a fost cel mai bun tratament la viroza iliberala care a cuprins Europa.- I-as recomanda presedintelui sa iasa din paradigma serviciilor, care a dus politica externa a Romaniei in sant, si sa-si caute colaboratori mai tineri, proaspeti, care nu sunt incarcati de zgura trecutului si a intereselor personale, care nu au incasat bani pentru lobby facut la Bucuresti in favoarea unor politicieni de la Chisinau.Zilele acestea, Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti a publicat un text destul de lung, pe contul de Facebook, in care Custodele Coroanei, Principesa Margareta, este pusa la punct pentru ca a preluat fake news-uri si naratiuni ale NATO si SUA. Am citat. Si urmeaza o intreaga enumerare de asa-zice minciuni ale Occidentului, incepand cu Crimeea si pana la bazinul Marii Negre.Limbajul nu e nici el unul in limitele uzantelor diplomatice. Dar trebuie mentionat ca ambasadorul Rusiei nu a reactionat pe loc, pentru ca Principesa Margareta a criticat geopolitica Rusiei la un dineu al Casei Regale, unde erau prezenti diplomati, ci abia la o zi dupa. Care e explicatia?