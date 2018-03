De ce au interzis magistratii dizolvarea Tel Drum - motivare

Aceasta masura este necesara bunei derulari a justitiei penale si impiedicarii sustragerii de la tragerea la raspundere penala, arata magistratii. Tribunalul Bucuresti a mentinut vineri, 23 martie, interdictia initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a societatii Tel Drum, care este implicata in doua dosare penale.Decizia Tribunalului nu este definitiva. Tel Drum a primit aceasta interdictie pe 26 ianuarie, la scurt timp dupa ce a declarat ca este in stare de insolventa. Acest lucru pare sa-i fi determinat pe procurorii DNA sa demareze actiunea, ei sustinand ca societatea a creat aparenta unei stari de insolventa si ca in realitate firma nu are probleme financiare. Citeste si: EXCLUSIV DNA acuza ca firma Tel Drum si-ar fi regizat insolventaCiteste si: EXCLUSIV Doua firme cer in instanta sa fie schimbat administratorul judiciar al Tel Drum. DNA: Insolventa este regizataSentinta Tribunalului Bucuresti din 23 martie nu este inca motivata, dar Ziare.com a studiat motivarea deciziei din 26 ianuarie. Articolul este realizat in baza sentintei Tribunalului Bucuresti.Unul dintre creditorii Tel Drum cere judecatorilor sa mute procesul insolventei de la Tribunalul TeleormanFirma, vizata in doua dosareSolicitarea procurorilor DNA a fost facuta in dosarul in care firma Tel Drum a fost trimisa in judecata in judecata pentru fraude europene. Societatea mai este cercetata la DNA intr-un alt dosar, pentru constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu.Este vorba de cazul in care liderul PSD este cercetat ca ar fi in spatele societatii. Liviu Dragnea este acuzat in acest caz de grup infractional organizat, fraude europene si abuz in serviciu. Politicianul a negat vehement aceste acuzatii.Care erau conditiilePotrivit legii, pentru a pune interdictia dizolvarii sau lichidarii unei firme, este necesar sa fie indeplinite urmatoarele conditii:- sa existe o suspiciune rezonabila ca persoana juridica a savarsit o infractiune prevazuta de legea penala;- masura sa fie necesara pentru buna desfasurare a procesului penal;- masura sa fie necesara si proportionala.Cum a motivat TribunalulTribunalul a analizat pr ...citeste mai departe despre " De ce au interzis magistratii dizolvarea Tel Drum - motivare " pe Ziare.com