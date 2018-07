De ce DNA solicita judecatorilor sa desfiinteze HG-ul privind insula Belina si contractele facute de CJ Teleorman cu Tel Drum

In ceea ce priveste HG 943/2013, solicitam restabilirea situatiei anterioare prin desfiintarea totala a acestui inscris, dar si a contractelor de inchiriere subsecvente nr. 1, 2 si 3 din 16 ianuarie 2014, incheiate ca urmare a prevederii art. 5 din HG 943/2013: judetul Teleorman, prin Consiliul Judetean Teleorman, se subroga in toate drepturile si obligatiile Administratiei Nationale Apele Romane", se arata in rechizitoriu.Procurorii isi bazeaza solicitarea pe mai multe prevederi ale Codului de procedura penala privind solutionarea laturii civile si restabilirea situatiei anterioare.In administrarea Tel DrumPrin acest HG, bratul Pavel si parti din insula Belina au trecut din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane" in domeniul public al judetului Teleorman si in administrarea Consiliului Judetean (CJ) Teleorman.Hotararea a fost data pe 26 noiembrie 2013, iar in ianuarie 2014, CJ Teleorman a semnat contractele de inchiriere cu firma Tel Drum.Acuzatiile procurorilor DNAPotrivit DNA, Sevil Shhaideh a fost trimisa in judecata in stare de libertate, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecinte deosebit de grave.Pentru complicitate la savarsirea aceleiasi infractiuni, privind modul in care a fost emisa HG, a fost deferita justitiei si Ionela Stoian (fosta Vasile), director in cadrul MDRAP la data faptelor.L-ar fi ignorat pe PontaProcurorii DNA sustin ca Shhaideh si Stoian, prima in calitate de secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) si a doua in calitate de director in cadrul aceluiasi minister, nu au respectat cele dispuse de premier cu privire la HG 943/2013, potrivit rechizitoriului intocmit in dosarul "Belina". Premierul care a semnat HG-ul este Victor Ponta Potrivit rechizitoriului, cele doua au ignorat si observatiile primite de la Ministerul Justitiei (MJ) si Ministerul Finantelor Publice (MFP), care, de altfel, au avizat negativ actul normativ."Astfel, cu privire la forma act ...citeste mai departe despre " De ce DNA solicita judecatorilor sa desfiinteze HG-ul privind insula Belina si contractele facute de CJ Teleorman cu Tel Drum " pe Ziare.com