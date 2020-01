De ce n-ar trebui sa circule bucurestenii cu autobuzul, pe linia de tramvai: Altora le-a iesit, dar noi nu suntem pregatiti! Pui calatorii in pericol!

In seara zilei de duminica, 12 ianuarie, Gabriela Firea a anuntat ca a cerut deja Parlamentului sa modifice Codul Rutier, astfel incat sa le permita autobuzelor sa circule pe liniile de tramvai. Cum i-ar ajuta asta pe bucuresteni? Ei bine, Gabriela Firea sustine ca, la fel ca tramvaiele, autobuzele ar circula mai usor, fara sa mai ramana blocate in trafic. Asa ca ar ajunge mai repede la destinatie. Drept urmare - placut surprinsi de viteza unei calatorii - tot mai multi bucuresteni se vor lasa convinsi sa renunte la masina personala si sa foloseasca transportul in comun."Avem 4 linii de tramvai care sunt protejate de garduri. Astfel incat fluenta tramvaiului este constatata deja de catre bucuresteni. Si sunt din ce in ce mai multi bucuresteni care calatoresc cu tramvaiul.De aceea, atat STB cat si Directia Transporturi lucreaza in aceasta perioada pentru ca mai multe linii de tramvai sa fie protejate de aceste garduri.As vrea, de asemenea, sa transmit un fapt discutat si in Comandamentul nostru de trafic: ne-am dori ca la 1 februarie, cand va reincepe sesiunea parlamentara, sa fie adoptat in Parlament un nou regulament in Codul Rutier. Un amendament pe care l-am depus. Un amendament prin care linia de tramvai sa devina banda unica si pentru autobuze.Consideram ca in momentul in care si autobuzele vor putea sa treaca pe linia de tramvai acolo unde e posibil (din punct de vedere al amenjarii strazii - n.red.), atunci vom avea o fluenta in trafic si se va crea posibilitatea ca si in Bucuresti sa se poate circula civilizat", a declarat Gabriela Firea.Ce-i drept, solutia anuntata de Gabriela Firea suna frumos si se aplica deja in mai multe orase mari din intreaga lume. Spre exemplu, benzi comune pentru tramvai si autobuz exista atat in unele capitale din regiunea noastra - cum ar fi Budapesta si Praga - cat si in unele locuri mai indepartate, cum ar fi Melbourne (capitala statului australian Victoria).In aceste conditii, intrebarea este: de ce n-ar putea circula, intr-adevar, si la noi autobuzele pe liniile de tramvai, fluidizand traficul? Iata de ce.Metrou Usor: Ideea e buna si ar functiona. Dar nu pompieristicCristian Marin din cadrul Asociatiei Metrou Usor a explicat ...citeste mai departe despre " De ce n-ar trebui sa circule bucurestenii cu autobuzul, pe linia de tramvai: Altora le-a iesit, dar noi nu suntem pregatiti! Pui calatorii in pericol! " pe Ziare.com