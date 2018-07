De ce n-are Sanatatea bani cand platim contributii pe aproape orice venit?

Practic, acum suntem anuntati ca, la momentul infiintarii sistemului national electronic pe baza de card, s-a stabilit sa aiba o valabilitate de 5 ani, desi aceasta ar fi putut fi de 7 ani. Iar acum, in prag de expirare a termenului, situatia a fost reevaluata si valabilitatea prelungita.Suma necesara reinnoirii tuturor cardurilor pentru cetatenii romani nu este deloc neglijabila. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate ne anunta ca "masura va permite o economie de circa 270 milioane de lei". Adica in jur de 60 de milioane de euro pentru cele aproximativ 14.200.000 de carduri. Sau 19 lei, costul unui card.Din informatiile obtinute de Ziare.com de la specialisti, pretul pe care il plateste Casa pentru un card de sanatate este corect, daca vorbim de achizitia la bucata sau loturi mici. In momentul in care insa bati palma pe un contract de peste 14 milioane de bucati, negocierile ar fi putut decurge mai bine.Citeste aici mai multe despre perioada de valabilitate a cardurilor de sanatateEforturi pentru alocarea unui singur milion de euroRevenind la informatiile oferite de CNAS, institutia ne mai spune ca "va depune toate eforturile necesare tiparirii si distribuirii de noi carduri nationale de sanatate tuturor persoanelor care implinesc varsta de 18 ani sau care dobandesc calitatea de asigurat conform reglementarilor legale in vigoare".Potrivit informatiilor Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date furnizate la solicitarea Ziare.com, in 2018, in total, 234.490 de romani ajung la varsta majoratului. In 2019, alti 222.748.La un calcul simplu, suma necesara pentru tiparirea cardurilor pentru ei este de un milion de euro. Adica vistieria Ministerului Sanatatii este atat de goala incat e nevoie de "un efort" pentru a aloca acesti bani.Unde se duc banii, o enigmaCasa ne mai anunta si ca cele 60 de milioane de euro economisiti acum "urmeaza sa fie directionati spre alte cheltuieli din domeniul sanatatii publice".Intr-o postare pe Facebook , seful CNAS, Razvan Vulcanescu, pluseaza si spune ca banii "pot fi astfel directionati catre alte servicii medicale de care pacientii au nevoie".Am vrut sa aflam care sunt aces ...citeste mai departe despre " De ce n-are Sanatatea bani cand platim contributii pe aproape orice venit? " pe Ziare.com