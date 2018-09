De ce nu au reusit protestele din Romania sa produca o schimbare reala - Articol publicat de London School of Economics

In timp ce protestatarii si partidele din Opozitie se unesc in lupta anticoruptie, au opinii extrem de diferite asupra problemelor sociale si economice, iar astfel capacitatea lor de a schimba directia politicii romanesti este redusa, se arata intr-un editorial publicat pe site-ul London School of Economics and Political Science (Scoala de Stiinte Economice si Politice din Londra/ LSE), semnat de Daniel Brett.Daniel Brett este conferentiar asociat la Open University, iar anterior a predat la Universitatea din Indiana si la Scoala de Studii Slavone si Est-Europene.Autorul aminteste de protestele declansate de situatia Rosiei Montane, incendiul din clubul Colectiv, scandalul cu dezinfectantii, dar si cele declansate de incercarile repetate ale Puterii de a schimba legislatia anticoruptie.Petitie si protest dupa ce Guvernul Dancila a stopat procedura de includere a Rosiei Montane in UNESCOScandalul dezinfectantilor a scos oamenii in strada: Cati nu ati imbolnavit cu sistemul otravit? (Galerie foto)Incendiu in Colectiv Miting de protest impresionant in Bucuresti si in tara: "Sa va fie frica, poporul se ridica!"Protest la Guvern la un an de la OUG 13: Lupta pentru independenta Justitiei continua. Nu cedam!Intrebari fara raspuns"Protestele sunt adesea inglobate de jurnalisti in titluri precum 'Romania isi incepe in sfarsit revolutia' si sunt frecvent prezentate ca fiind momentul in care se va schimba ceva. Cu toate acestea, Romania inca asteapta revolutia.Prin urmare, merita sa ne intrebam daca protestele au obtinut ceva substantial sau daca acestea doar au intarziat consolidarea puterii PSD.De exemplu, de ce a reusit PSD, dupa demisia umilitoare in urma incendiului din Colectiv si a protestelor de la acea vreme, sa obtina din nou puterea in urma alegerilor locale si parlamentare un an mai tarziu? De ce mobilizarile publice au avut succes pe termen scurt in a opri PSD si aliatii sai, dar nu au avut succes in a preveni schimbarea masurilor anticoruptie? Si de ce noile forte politice nu isi fac simtita prezenta si nu avanseaza in alegeri?Unii s-ar putea intreba daca Romania este blocata intr-un ciclu repetitiv. Intr-adevar, exista o stare generala de rau i ...citeste mai departe despre " De ce nu au reusit protestele din Romania sa produca o schimbare reala - Articol publicat de London School of Economics " pe Ziare.com